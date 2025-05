Ha a 80-as években születtél, te is biztosan hordtad 2025 legtrendibb ruhadarabjait

Sokan mondják, hogy nincs új a nap alatt, de különösen igaz ez a divatra: most a 80-as évek inspirálta darabok árasztják el újra a gardróbunkat.

Több trend is visszakacsint a 80-as évek divatjából.

Forrás: Getty Images Europe

80-as évek inspirálta ruhadarabok, amik újra menők

Vissza a múltba

Ha elmúltál már 30, valószínűleg veled is megesett már, hogy egy olyan ruhadarab jött vissza a divatba, amiből legalább kettő állt évek óta kihasználatlanul a szekrényedben és amit nagyon megbántál, hogy kidobtad.

Pedig egy bizonyos kor fölött érdemes előre gondolkodni, hiszen számtalanszor tanúi lehettünk annak, ahogy a trendek újrahasznosítják a rég elfeledett ruháinkat.

Most éppen a 80-as évek vannak terítéken és bizony jó érzés tudni, hogy mi már több évtizeddel ezelőtt is tudtuk azt, amire a mai tinik még csak most jöttek rá. Csemegézzünk hát a 80-as évek legmenőbb ruhái között és lássuk, hogyan érdemes őket viselni 2025-ben!

1. Átlátszó felső

A 80-as években imádtuk közszemlére tenni a fehérneműnket.

Forrás: E+

A 80-as években az átlátszó felsőket úgy hordtuk, mintha kötelező lenne és egy cseppet sem törődtünk azzal, hogy ne adj isten közönségesnek tűnünk benne, sőt: minél merészebb, annál jobb volt, hiszen ki ne lenne kíváncsi az első szivacsos melltartónkra, amiért hónapokig könyörögtünk anyukánknak a hipermarketben. 2025-ben viszont már a kifinomultság a jelszó és bár még mindig szeretjük az átlátszó darabokat, azokat inkább sejtelmesen, elegánsan viseljük.

Az átlátszó felsőt ma már izgalmasabban viseljük.

Forrás: Getty Images Europe

2. Puffos ujjú felső

Nagyon menőnek számítottál a 80-as években, ha puffos ujjú felsőt hordtál.

Forrás: Moment RF

Nem tudjuk, hogy miért hordtuk szinte vallásos meggyőződéssel a terebélyes, puffos ujjú felsőket, amiktől úgy néztünk ki, mint egy NDK-s díjbirkózó, de tagadhatatlan, hogy a 80-as években mindenki ezt viselte. Idén újra visszatértek ezek a darabok, azonban jóval minimalistább, letisztultabb verzióban, amelyek csak egy leheletnyivel adnak különlegesebb sziluettet, mint az átlagos, hosszú ujjú felsők.

Így hordjuk a puffos ujjú felsőket 2025-ben.

Forrás: Getty Images Europe

3. Rakott miniszoknya

Így hordtuk anno a rakott szoknyát.

Forrás: Penske Media

Talán a manga-őrülettel érkeztek meg a rakott miniszoknyák is, amit egy időben boldog-boldogtalan hordott teljes mértékben ignorálva a tényt, hogy vajon jól áll-e neki, vagy sem. Nem ítélkezünk, nekünk is volt legalább háromféle és mindet a divat magasiskolájának gondoltuk. Idén azonban inkább dekadens, vagány szettekben hordjuk, ami nem közönséges, hanem inkább kacér hatást kelt.