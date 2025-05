Nicole Kidman tudja, milyen egy jó feleség — szokatlan dolggal teszi boldoggá Keith Urbant

Közel két évtizede házasok, mégsem unják egymást. Nem is csoda, Nicole Kidman mindent, egészen szokatlan dolgokat is megtesz, hogy Keith Urban úgy érezze, nála jobb felesége nem is lehetne.

Nicole Kidman tudja, hogy a hosszú és jó párkapcsolat titka a kompromisszumkészség. Az Allure-ben megjelent interjújában a színésznő elárulta, milyen meglepő tevékenységet végez férjével, Keith Urbannel, ami boldoggá teszi a férjét, és így őt is. Nicole Kidman sokat megtesz azért, hogy boldoggá tegye Keith Urbant

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA Nicole Kidman tudja, milyen egy jó feleség Nicole Kidman szeret minőségi időt tölteni countrysztár férjével, akinek saját bevallása szerint nagy szerepe van a színésznő személyiségfejlődésében. „Azon dolgozom, hogy extrovertáltabb legyek, de legbelül egy kicsit introvertált és félénk vagyok. Ez nem egy kellemes helyzet, de Keith segített nekem. Ahogy telik az idő, befelé fordulás helyett egyre inkább megnyílok” — mondta a színésznő, aki elárulta, mit tesz annak érdekében, hogy jó feleség legyen. „A férjemmel autóárveréseket nézünk. Ilyen egy jó feleség” — árulta el Nicole Kidman a furcsa közös szokásukat, amely többek között összeköti őket. Kidman és Urban 2006 óta házasok, két lányuk van: a 16 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret. A filmsztárnak van két felnőtt gyereke is, Bella és Connor — őket volt férjével, Tom Cruise-zal fogadták örökbe. Bár az autóárverések közös nézegetése sokakat meglephet, Kidman korábban megosztotta, hogy Urban óriási autórajongó. És mivel a családban a nők oldalára billen a mérleg, igyekszik a férfias tevékenységeknek és a férjének is teret adni. „Határozottan nőközpontúak vagyunk! Keithnek néha menekülnie kell a gitárjával. Néha a gardróbjában találom meg, ott gitározik. Ilyenkor tudom, hogy tényleg teret kell adnunk neki” — magyarázta Nicole Kidman.