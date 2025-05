Kínos! Nicole Kidmanről a vörös szőnyegen derült ki, hogy parókát visel – FOTÓ

A 2025-ös cannes-i filmfesztivál egyik legünnepeltebb pillanata volt, amikor Nicole Kidman díjat vehetett át a Women In Motion gálavacsorán. Ám a színésznő vörös szőnyeges belépőjét egy váratlan baki árnyékolta be: frizurája alól kilátszott a parókasapka hálója. A Moulin Rouge sztárja hajbetéttel próbálta feldúsítani szőke fürtjeit, ám a hálós rögzítés a vakuk fényében láthatóvá vált.

Nicole Kidman parókát viselt

Forrás: AFP

Nicole Kidman parókája: nem először visel ilyesmit

Nicole Kidman gyakran visel parókát a filmvásznon is, most is ezzel igyekezett fiatalosabb külsőt kölcsönözni magának. A színésznő sminkje visszafogott, természetes hatású volt. A díjjal – amit egy csodás piros ruhában vett át – a filmszakmában dolgozó nők támogatásáért végzett munkáját ismerték el. „Csak egy szószóló vagyok, de szeretnék ezzel továbbra is foglalkozni” – mondta a díjátadón.

Forrás: PA Images

A furcsa frizura már a nap egy korábbi eseményén is feltűnést keltett, amikor Kidman egy fekete bőrdzsekiben és farmerben jelent meg egy előadáson. A paróka rögzítése ekkor is láthatóvá vált, teljesen elütött természetes hajától.

Nicole Kidman jelenleg több új projekten is dolgozik: köztük a Netflix Tökéletes pár című krimisorozatán, a Babygirl című filmen, a Lioness második évadán és az A Family Affair romantikus vígjátékon. Mint a cannes-i interjúban elárulta: egy tévés crossover-sorozatban is szívesen szerepelne, amelyben korábbi karakterei térnének vissza. „Ez nagyon vicces. Benne lennék – én szinte mindenben benne vagyok. Szeretek új dolgokat kipróbálni.”