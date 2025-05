Kínos! Elképesztő faragatlansággal reagált Tom Cruise a Surit érintő kérdésre

Tom Cruise a napokban a Mission: Impossible – Az utolsó leszámolás premierjén jelent meg New Yorkban, ahol egy újságíró egy, az apák napjára vonatkozó kérdést tett fel neki. A színész reakciója sokakat meglepett, tekintettel arra, hogy lánya, Suri Cruise, akivel hosszú ideje nincs kapcsolatban, nemrég élete fontos mérföldkövéhez érkezett.

Tom Cruise nem kíváncsi Surira

Ilyen Tom Cruise ideális apák napja

Az újságíró arra volt kíváncsi, Tom Cruise miként képzeli el az ideális apák napját. A 62 éves színész rövid gondolkodás után így válaszolt:

„Tudod…” – kezdte, majd hozzátette: „... úgy, hogy jól szórakozom.” „Filmkészítés, nagy kalandok, ez a remek szórakozás számomra” - tette hozzá, amire mindenki felkapta a fejét, ugyanis Suri Cruise, Tom és Katie Holmes közös lánya, idén végezte el a LaGuardia Középiskolát, és a Carnegie Mellon Egyetemen folytatja tanulmányait. A 19 éves fiatal nő ezzel egy időben úgy döntött, hogy elhagyja édesapja vezetéknevét, és édesanyja középső nevét, a Noelle-t választotta hivatalos vezetéknévként. Suri és Katie Holmes 2012 óta élnek együtt New Yorkban, miután a színésznő hat év házasság után beadta a válókeresetet. A lány a válást követően az anyjával maradt, és a beszámolók szerint rendkívül szoros kapcsolatot ápol vele.

Tom Cruise 2012-ben Surival

Lánya ballagására se ment el

A színész egy nappal lánya középiskolai ballagása után egy Taylor Swift-koncerten tűnt fel Londonban, ami többen úgy értékeltek, hogy teljesen közömbös számára Suri. A rajongók közül sokan megütköztek a vélt vagy valós apátia láttán, és többen a Szcientológia Egyház szerepét vélik felfedezni a családi kapcsolatok megromlásában. Az egyház tagjait gyakran arra bátorítják, hogy szakítsák meg a kapcsolatot azokkal, akik eltávolodtak a szervezettől – egyes feltételezések szerint ez is hozzájárulhatott az apa-lánya viszony megszakadásához. Bennfentesek szerint azonban nem ez az ok, a színész önszántából döntött úgy, hogy nem vesz tudomást Suriról. Cruise egyébként 18 éves koráig évi 400 000 dollár gyermektartásdíjat fizetett Surinak, továbbá – a bírósági dokumentumok értelmében – vállalta az összes orvosi, fogászati, biztosítási, oktatási, főiskolai és egyéb tanórán kívüli költség fedezését is.