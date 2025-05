Emlékszel még az X-akták szereplőire? Így néznek ki most — GALÉRIA

Az X-akták több mint 200 epizódjával az amerikai kábeltelevíziózás történetének leghosszabb ideig futó sci-fi sorozata volt. Népszerűségének hatására még két egész estés film is készült belőle: az 1998-as X-akták: A film, és a 2008-as X-akták — Hinni akarok.

Az X-akták főszereplői David Duchovny és Gillian Anderson, akik a sorozatban Mulder és Scully ügynököt alakították

Az X-akták: a legendás, misztikus sci-fi sorozat

A két főszereplő David Duchovny és Gillian Anderson, akik a Szövetségi Nyomozóiroda ügynökeit alakították. Nem átlagos ügynöki szerepkörben brillíroztak, hanem szokatlan ügyeket göngyölítettek fel: paranormális jelenségek kivizsgálásával foglalkoztak. A cselekmény főként az UFO-összeesküvés-elméletek köré épült, de fontos szerepet játszottak a magas szintű kormányon belüli titkok és azok leleplezései is. A szereplők zöme FBI-os, és e köré épült a cselekmény misztikuma.

Az X-akták elhíresült szlogenjei

„Az igazság odaát van” (The Truth Is Out There) – azóta szállóigévé vált

„Ne bízz senkiben” (Trust No One)

„Higgy a hazugságban” (Believe the Lie)

„Mindent tagadni” (Deny Everything)

„Hinni akarok” (I Want to Believe)

Ezek a mottók mind megtalálhatók az X-akták epizódjaiban.

Az X-akták folytatása

2015 márciusában jelentette be a FOX, hogy 6 új epizód készül The X-Files: Revival címmel — méghozzá az eredeti szereplőkkel. Azonban sok helyen hibásan a régi sorozat 10. évadjaként jelölték. Az újabb nagy sikernek köszönhetően készült egy 2. szezon is, ami a rajongók örömére indokolt volt, hiszen lezáratlanul fejeződött be a 10 részes sorozat. Végül a koronavírus miatt ez a széria is lezáratlan maradt.

