Részegen tántorgott Los Angelesben Angelina Jolie fia, Pax - Lesifotók

Angelina Jolie fia, Pax, a hétvégén Los Angelesben bulizott. Az estét egy szállodában kezdték, majd egy sztriptízbárban zárták.

Angelina Jolie fia, Pax időnként azért megjelenik a vörös szőnyegen

Forrás: Getty Images North America

Angelina Jolie fia, Pax túltolta a bulit

A beszámolók szerint Angelina Jolie fia, Pax rendesen belehúzott és a barátai segítségével távozott a hollywoodi Chateau Marmont hotelből szombaton. Az esetről fotók is készültek, amelyeken jól látható, hogy Pax társaiba kapaszkodik, hogy ne veszítse el az egyensúlyát. A Daily Mail információi szerint a társaság egy sztriptízbárba tartott, ahol hajnali fél háromig maradtak. Angelina Jolie képviselője nem kommentálta a történteket. A fiú egyébként most Jolie New York-i lakásában él, a színésznő többször nyilatkozott arról, hogy gyerekei nem keresik a nyilvánosságot és leginkább a rivaldafénytől távol képzelik el az életüket. Azt is megjegyezte, hogy a lakást nem csak Pax, hanem Maddox is használja, akik nem mindig örülnek, ha felbukkan náluk.