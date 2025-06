Már ilyen rossz a helyzet? Ben Affleck harmadik kerék lett

Ha valaki egykor Oscar-díjjal a zsebében, A-listás barátokkal és Jennifer duplázással élt, az az ember Ben Affleck volt. Volt. Mert most úgy tűnik, a képletből már minden Jennifer kikerült, és maradt... nos, egy kínos vacsora Matt Damonnal és annak feleségével, Luciana Barrosóval – ahol Ben volt az, akinek nem volt kivel összemosolyogni.

Ben Affleck az utóbbi időben egyre rosszabbul néz ki.

Forrás: Getty Images North America

Ben Affleck Matt Damon +1 fője lett

A Page Six szerint a trió egy kellemes vacsorát töltött el Los Angelesben, ahol Matt Damon és felesége Luciana, nyilvánvalóan szerelmes együttlétre számítottak. Ben? Ő csak ott ült, és valószínűleg arra gondolt, hogy vajon hova lett az élete főszerepe.

Jennifer Garner már évekkel ezelőtt kisétált a sztoriból, sőt legutóbb a vőlegénye zavarta el Bent. Jennifer Lopez pedig mostanában gyanúsan sokat posztol „egyedül is erős nő vagyok” tartalmakat, miközben nyílvánosan mutatja ki nem tetszését Affleck iránt.

A közös vacsi pillanatai olyanok voltak, mint egy modern görög tragédia: Matt és Luciana összenevettek, Ben meg a desszertben kereste a lelki támaszt. Néha talán egy pincérrel váltott néhány kedves szót, de az igazi kapcsolat valahol máshol volt – és nem az asztal túloldalán. Hiába a közös film Matt Damonnal, a közös élet nem fog működni.

Nem csoda, hogy a neten egyre többen úgy érzik, Affleck mostanában inkább egy elveszett mellékszereplő saját életének filmjében. A „Jennifer vs. Jennifer” korszak után most eljött a „Ben és az üres szék” fejezet. Szóval ha legközelebb egy páros vacsoránál te is csak a harmadik vagy – ne aggódj. Ben Affleck is ott tart.