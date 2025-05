Megcsalás a sztárvilágban: Jennifer Lopezék esete nem egyedi — GALÉRIA

Amikor a hírességek megcsaláson kapják egymást, az egész világ tud róla. Nem is csoda, ha az érdeklődés középpontjába kerülnek ezek az esetek. Semmi sem lepi meg a hűtlen felet jobban, mint amikor a karma utoléri. A sztárhírek — bármiről is szóljanak — hamar rögzülnek az emberek emlékezetében, így nem elég, hogy az ismert celebeknek szembe kell nézniük a megcsalás tettével, de azzal a tudattal is meg kell birkózniuk, hogy a nyilvánosságban is nyomott hagytak a nem éppen nemes cselekedetükkel.

Kim Kardashian is keveredett megcsalás vádjába Ray J. oldalán

Ezek a híres emberek a megcsalás után a karmától kaptak egy pofont

Persze olyan esetek is helyet kaptak a listában, amikor néhány elhagyott szerető úgy döntött, hogy bosszút áll a hűtlen partneren, míg másoknak meg kellett várniuk, hogy a karma tegye a dolgát.

Szörnyű bűn a megcsalás — vagy varázslatos út a szerelemhez?

1. Jennifer Lopez

A világ összeomlott, amikor a Jennifer Lopez és Cris Judd elvált

Jennifer története pontosan úgy kezdődött, ahogyan véget ért. 2001-ben a világ összeomlott, amikor JLo szakított a férjével, Cris Judddal, hogy aztán randizni kezdjen Ben Affleckkel. Tizenöt évvel később az énekesnő látszólag megkapta ezért a „jutalmát”, amikor a jóképű háttértáncos, Casper Smart megcsalta őt.

2. Madonna

Madonna megcsalási botránya

Madonna életében vannak férfiak, akik megcsókolják, vannak, akik megölelik, és olyanok is, akik megcsalják.

Évekkel azután, hogy elhessegette a pletykákat — miszerint Guy Ritchie feleségeként lefeküdt Alex Rodriguez baseballjátékossal —, Madonna 2016-ban csendben elsuttogta, hogy akkori barátja lefeküdt a személyi edzőjével.

3. Frank Sinatra

Ava Gardner megcsalta Frank Sinatra-t

Frank Sinatra fénykorában bármelyik nőt megkaphatta, akit csak akart – és élt is a lehetőséggel, még akkor is, amikor Nancy Sinatra volt a házastársa. Amikor találkozott élete nagy szerelmével, Ava Gardnerrel, úgy tűnt, egy új fejezet kezdődik az életében. Soha nem gondolta volna, hogy egyszer ő lesz az, akit megcsalnak. Miután Ava Gardner bizalmasan bevallotta a barátainak, hogy Sinatra már nem tudja szexuálisan kielégíteni, Gardner megszökött egy torreádorral.

