„Te jó ég, ez túl cuki” - bensőséges fotón Justin Bieber és kisfia, Jack Blues

Az utóbbi hónapokban Justin Bieber mindent megtett azért, hogy népes rajongótábora és a családja is aggódjon érte. A minap idős követőjének szólt be, mondván, köszöni, nem kér az ilyen jellegű kommentekből. Most azonban végre nem furcsa viselkedésvel hívta fel magával a figyelmet, Hailey Biberrel közös kisfiukról, Jack Bluesról posztolt.

Justin Bieber legnagyobb támasza kisfia

Forrás: GC Images

Justin Bieber cuki posztot tett közzé

Az utóbbi hónapokban Justin Bieber egyre kevesebbet lép fel, instagramos megnyilvánulásai pedig többnyire - enyhén szólva is - aggasztóak. Bennfentesek szerint a zenésznek most a legnagyobb támaszt kisfia, a 2024 augusztusában született Jack Blues jelenti. Az énekes nemrég Instagram-bejegyzésben osztott meg egy családi pillanatot: a fotón Jack a térdére helyezi a kezét, miközben Bieber hátradőlve, lábait a dohányzóasztalra nyújtva pihen. A követők odavannak a képért: „Te jó ég, ez túl cuki” - írta az egyik rajongó.

Óvják Jack Blues magánéletét

A kisfiú arca egyébként nem látszik a képen, a pár ugyanis úgy döntött, hogy Jack arcát nem teszik közzé az interneten, és a lehető legtovább megőrzik gyermekük magánéletét. Hailey terhességét is hat hónapig sikerült titokban tartaniuk, de aztán úgy döntöttek, nyilvánosságra hozzák. „Azért tudtam titokban tartani, mert bő kabátokat és hasonlókat viseltem. Valószínűleg a szülésig elrejthettem volna a pocakomat, de nem élveztem azt a stresszt, amivel ez járt Úgy éreztem, mintha egy nagy titkot rejtegetnék, és ez nem esett jól. Szabadon akartam élni az életemet” - nyilatkozta Hailey Bieber.