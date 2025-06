Csak gazdag és híres családok leszármazottaival járt élete során Timothée Chalamet - Videó!

Nem ritka a szórakozótatóiparban, hogy egy-egy ismertebb énekes vagy színész gyermeke is a showbiznisz irányába veszi az útját, ahol a szülei kitaposták már neki az utat. Bár sokszor egy-egy nepo baby merőben más karrierutat jár be, mint a híres szülei, előnyt jelent számára, hogy az elit tagjaként már ismerik a nevét. Hollywood legújabb feltörekvő csillaga Timothée Chalamet pedig úgy látszik, hogy rendkívül vonzódik a sztárcsemetékhez, ugyanis mindegyik exe, és a jelenlegi párja Kylie Jenner is nepo baby.

Timothée Chalamet Kylie Jenner előtt is nepo baby lányokkal járt együtt

Három nepo baby egymás után, Timothée Chalamet csak az elit tagjaival ismerkedik

