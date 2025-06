40 év után visszatér Űrgolyhók – ekkor érkezik a kultfilm második része

Negyven év után ismét feltűnik a vásznon a galaxis legszórakoztatóbb paródiája – Mel Brooks hivatalosan is bejelentette az Űrgolyhók 2. részét. A hír önmagában is meglepő, a kedvcsináló videó viszont még annál is furcsábbra sikerült.

A sci-fi paródiák királyaként emlegetett Űrgolyhók (Spaceballs) 1987 óta kultikus filmnek számít. A folytatásról évek óta pletykáltak, ám most maga Mel Brooks lépett a nyilvánosság elé a nagy bejelentéssel. Űrgolyhók 1987

Forrás: AFP Az Űrgolyhók folytatása: a munkálatok már megkezdődtek „Megkérdeztük, vajon mit szeretnének a rajongók... de aztán inkább megcsináljuk ezt a filmet” – mondja Mel Brooks a teaser végén, miután felsorol egy sor filmtörténeti mérföldkövet, amelyek azóta történtek, hogy az Űrgolyhók első része megjelent. A humoros videóban emlékeztetnek arra, mennyi minden változott a filmvilágban – és hogy éppen ezért van itt az ideje egy újabb paródiának. A második rész ugyan még nem készült el, de az MGM égisze alatt a munkálatok már megkezdődtek. A tervek szerint az Űrgolyhók második része 2027-ben kerülhet mozikba, éppen negyven évvel az első rész premierje után. A rendezői székbe ezúttal Josh Greenbaum ül, aki legutóbb a Kivert kutyák című vígjátékkal került a figyelem középpontjába. A stáblistában több korábbi szereplő neve is szerepel: Mel Brooks nemcsak producerként vesz részt a munkában, hanem újra eljátssza Skroob elnök és Yogurt szerepét is. A hírek szerint Rick Moranis is visszatér a legendás Dark Helmet (Nagysisak) karakteréhez, míg Bill Pullman ismét Lone Starr szerepében tűnik majd fel.