Ahogy megírtuk, ma, június 21-én töltötte be a 43. életévét Vilmos herceg. A leendő uralkodót a családja az X-en is felköszöntötte, Katalin és a gyerekek pedig az Instagramon emlékeztek meg róla.

Vilmos herceg 43 éves

Forrás: © JLPPA/Northfoto

Vilmos herceg 43 éves lett

Károly király és Kamilla a következő képet tette közzé Vilmos herceg születésnapjára.

Happy Birthday to The Prince of Wales! 🎈🎉 pic.twitter.com/XneQv09J17 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2025

Vilmost - akiről érdekességeket itt olvashatsz - felesége, Katalin és a gyerekek is felköszöntötték a hivatalos Instagram oldalukon. „Happy birthday! Love C, G, C, L, Orla and the puppies!” - tette közzé a hercegné, a posztot pedig György rajongói oldala is kommentálta: „Boldog 43. születésnapot a walesi hercegnek, Orlának és imádnivaló kölykeinek” - írták.