Megérkezett a Wicked második részének előzetese! – Minden, amit tudnod kell a boszorkányokról

Ariana Grande és Cynthia Erivo nemrég fejezték be az első film press tourját, de már itt is az újabb hullám, mert megjelent a Wicked: For Good angol nyelvű előzetese, ami azt jelenti, hogy hamarosan ismét találkozhatunk kedvenc karaktereinkkel. Ha neked is hiányzott már Glinda és Elphaba, akkor már nem kell sokáig várnod!

A Wicked főszereplői visszatértek!

Forrás: Getty Image

Wicked: For good

A kasszasikerű musicalfilm-adaptáció folytatása ott fogja felvenni a fonalat, ahol az első film lezárult. 2024. december 16-án az Universal Stúdió bejelentette, hogy a Wicked második részének címe Wicked: For Good lesz. Az új cím egyértelműen utal a musical második felvonásának balladájára.

Egyelőre a film 2025. november 21-én fog debütálni az Egyesült Államokban. Mivel a két filmet egy projekt keretében vették és készítették el, ezért a Jon M. Chu álltal rendezett filmben minden karakter és színész visszatér. Ariana Grande, mint Glinda, Cythia Erivo, mint Elpheba, Johnathan Bailey Fiyero és Jeff Goldblum a varázsló szerepében látható újra. A Wicked: For Good filmben két új, teljesen egyedi számot is hallhatunk majd, amelyek nem részei az eredeti musicalnek.

Ariana Grande azt nyilatkozta, hogy a második film többek között a feltétel nélküli szeretetről, a megbocsátásról és a múltbéli döntéseink következményeiről fog szólni.

Az előzetesben egy pillanatra láthatjuk Glinda karakterét egy fehér ruhában, ami arra enged következtetni, hogy lehet a második filmben bepillantást nyerünk Fiyeroval közös esküvőjükbe. A másik fontos részlet pedig Dorothy karakterének elhintése, ebben a filmben komoly szerepet fog betölteni a boszorkányok kapcsolatában az eredeti Dorothy karakter.

Már alig bírunk várni a folytatásra és az újabb zseniális zenei megoldásokra. Egy biztos Ariana és Cynthia megint hatalmasat fognak alkotni!