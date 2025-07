Bruncholj otthon mennyei málnás gofrival – Fél óra alatt kész és nagyon mutatós

Egy lustálkodós hétvégén nincs is jobb annál, mint amikor a hajnali rohanás helyett nyugodtan leülhetsz egy késői reggelire. Ha te inkább az édes kényeztetést választod a sós ételek helyett, próbáld ki ezt a gofri receptet! Kívül ropogós, a belül puha, a savanykás málnaöntettel pedig varázslatos párost alkot.

málnaöntetes gofri recept

Forrás: Fanny magazin archív

Málnaöntetes gofri recept

A gofri egy igazi retró desszert, amely újra reneszánszát éli, és mára az egyik legnépszerűbb brunch-klasszikussá vált. A ropogós, aranyszínű tészta a meleg málnaöntettel meglocsolva egyszerűen fantasztikus! Ha te is megkívántad, már most nekiláthatsz az elkészítésének, hiszen akár fél óra alatt összedobhatod, és máris ott illatozhat a te asztalodon is!

Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók (4 személyre):

A tésztához:

2 db tojás

50 g cukor

50 g olvasztott vaj vagy margarin

¼ biocitrom lereszelt héja

200 g liszt

1 csapott teáskanál sütőpor

200 ml tej

kevés olaj vagy kókuszzsír a sütéshez

Az öntethez:

350 g málna + a tálaláshoz

kb. 2-3 evőkanál cukor

1 tasak vaníliás cukor

Így készül a málnaöntetes gofri

1. A tojásokat keverjük habosra a cukorral, az olvasztott, de már nem forró zsiradékkal és a reszelt citromhéjjal. A lisztben vegyítsük el a sütőport, keverjük ezt is hozzá, végül hígítsuk fel a tejjel.

2. Egy gofrisütőt melegítsünk fel, vékonyan kenjük ki olajjal vagy olvasztott kókuszzsírral, és adagonként süssük ki a gofrikat.

3. Az öntethez a málnát mossuk meg, turmixoljuk össze, majd egy szűrőn keresztül passzírozzuk át. Az átpasszírozott málnát tegyük egy kis lábasba, adjuk hozzá a kétféle cukrot, és melegítsük addig, amíg a cukor elolvad.

4. A kész gofrikat tálaljuk a málnaöntettel, és díszítsük pár szem málnával.