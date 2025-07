27 jelölést kapott egyetlen alkotás – kihirdették az idei Emmy-jelölteket

Az idei Emmy-jelölések listája rendkívül változatos mezőnyt mutat. A legtöbb nevezést a Különválás (Severance) kapta, amely összesen 27 kategóriában szerepel az esélyesek között. A limitált sorozatok mezőnyében A pingvin (The Penguin) vezet 24 jelöléssel, míg a vígjátéksorozatok között a The Studio gyűjtötte be a legtöbb elismerést, szám szerint 23-at. Ugyanennyi jelölést szerzett a Fehér Lótusz (The White Lotus) is.

Adam Scott és Britt Lower a Különválásban - a sorozat 27 Emmy-jelölést kapott

Forrás: https://www.imdb.com/

Emmy 2025: a Kamaszok főszereplője minden idő legfiatalabb jelöltje

Az Andor és a Hacks egyaránt 14-14, míg a Kamaszok (Adolescence) és A mackó (The Bear) 13-13 jelölést kaptak. A színészek közül Harrison Ford idén először került be az Emmy-jelöltek közé, a Direkt terápia című sorozatban nyújtott mellékszerepéért. Szintén jelölt lett Owen Cooper, a Kamaszok főszereplője - ezzel ő lett minden idők legfiatalbb Emmy-várományosa. A legjobb női főszereplő jelöltjei között van Kristen Bell is, aki a Bármit, csak ezt ne című sorozatban nyújtott alakításáért kapta az elsimerést.

