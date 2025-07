Lehullt a lepel Ginger Rogers botrányos szerelmi életéről: 114 éve született a tánc ikonja

Virginia Katherine McMath néven született 1911. június 16-án Missouri államban, de a világ Ginger Rogersként ismerte meg. Édesanyja, Lela Rogers rendkívül fontos személy volt az életében, karrierjét már kislányként is irányította, támogatva és egyben keménykezűen terelgetve. A családi légkört azonban rendkívüli feszültség és dráma övezte: szülei válása után apja annyira ragaszkodott hozzá, hogy többször is elrabolta, egy bírósági döntés után azonban már nem találkozott vele többet. Édesanyja másodszor is férjhez ment, ekkor vette fel a Rogers nevet, amellyel később világhírnévre tett szert.

Ginger Rogers amerikai színésznő már fiatalon Hollywood csillagává vált.

Forrás: Moviepix

Ginger Rogers amerikai színésznő: a Broadwaytől Hollywoodig ragyogó karrier

Már gyermekkorában kitűnt tánc- és színjátszó tudásával, édesanyja hatására már nyolcéves korától különböző versenyeken indult. Ginger Rogers színésznői tehetsége egyértelmű volt, ennek köszönhetően pedig hamarosan a Broadway színpadán tündökölt, ahol az 1920-as évek végén került reflektorfénybe.

Ginger Rogers filmek

Ginger Rogers az 1930-as és ’40-es évek egyik legismertebb amerikai színésznője volt, a legendás Fred Astaire táncpartnereként a musical műfaj meghatározó alakjává vált. Közös filmjeik, mint például a The Gay Divorcee (1934), Top Hat (1935), Swing Time (1936) és a Táncolj a Broadwayn! (1949) máig mérföldkövek Hollywood táncos filmjei között. Szinte súlytalanul siklott hosszú ruháiban a parketten, tűsarkúban és egyedi eleganciával táncolva – egyszerre volt megtestesítője a női bájnak és a professzionalizmusnak. Nehéz lenne egyetlen alakítását kiemelni, de Fred Astaire és Ginger Rogers leghíresebb tánca egyértelműen a Top Hat film Cheek to Cheek című dalára nyújtott alakításuk.

A színésznő azonban nem csupán Fred Astaire táncpartnereként bizonyított, Ginger Rogers önjogán is kiemelkedő alkotásokban vett részt. Az 1933-as 42nd Street és a Gold Diggers of 1933 révén színésztehetségével is elismert művésszé vált, később pedig a Bachelor Mother (1939) című romantikus komédiában és több komolyabb szerepben is kitűnt. 1940-ben Oscar-díjat kapott a Kitty Foyle – Egy nő története címszerepéért, továbbá emlékezetes alakítást nyújtott a Primrose Path-ban és a Roxie Hartban. Pályafutása során több mint 70 filmben játszott, de a tévé és a színház sem maradt ki életéből.