Kiderült: hatalmas hitelkártya-tartozása volt Gene Hackmannek és Betsy Arakawának

Hitelkártya-tartozásokra derült fény a színész és felesége halála után. Ha az örökösök Gene Hackman gyerekei, nekik kell vagy kellett kifizetniük az összeget.

Hatalmas hitelkártya-tartozása volt Gene Hackmannek és Betsy Arakawának

Gene Hackman hagyatékát több tízezer dolláros adósság terheli

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa hagyatékát több tízezer dollárnyi hitelkártya-tartozás terheli - írja az US Weekly bírósági iratok alapján. A dokumentumok szerint Hackman 98 345,29 dollárral tartozott a Citibanknak, míg Arakawa 4329,75 dolláros adósságot hagyott maga után a Bank of Americánál. A fennmaradó tartozásokat valószínűleg a pár váratlan halála miatt nem egyenlítették ki. A bankok hivatalos követeléseket nyújtottak be az örökösöknek. Hackman hagyatékának értéke körülbelül 80 millió dollárra tehető, ami alapján az adósságok aránylag csekélynek számítanak, és feltételezhetően már kiegyenlítették azokat vagy rövidesen rendezik - írja a lap.

A színész gyerekei nem, voltak jóban az apjukkal

Hackman végrendeletét 2005 júniusában állították ki, és abban feleségét, Arakawát jelölte meg kizárólagos kedvezményezettként. Mivel azonban Arakawa előbb hunyt el, a vagyon sorsa jelenleg kérdéses. A nyilvánosságra került iratok nem említik a színész három felnőtt gyermekét – Christopher Allen Hackmant, Elizabeth Jean Hackmant és Leslie Anne Hackmant –, akik állítólag nem voltak jóban apjukkal. A testvérek Gene Hackman halálát követően úgy nyilatkoztak, hogy a hír „letaglózta” őket.