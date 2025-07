15 év után távozik Katalin hercegné leghűségesebb munkatársa: már tudjuk, ki lép a helyébe

Nagy változás előtt áll Katalin hercegné: kiderült, hogy Natasha Archer, a hercegné egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb munkatársa 15 év után elhagyja a Kensington-palotát. Archer – aki nemcsak Katalin személyi asszisztenseként, hanem stylistjaként is dolgozott – a királyi házból való távozása után saját vállalkozásba kezd.

Natasha Archer, Katalin hercegné közeli munkatársa

Forrás: Getty Images

A hírek szerint a kétgyermekes édesanya egy tanácsadó ügynökség elindítását tervezi, amelyben a királyi protokollban szerzett tapasztalatait kamatoztatja majd. Bár a palota hivatalosan nem kommentálta a távozást, úgy tudni, Katalin hercegné teljes támogatását élvezi – nem csupán főnökként, hanem barátként is.

Ismerős arc kerülhet a Katalin hercegné mellé

A királyi család híreit szorosan követő rajongók máris azt találgatják, ki léphet Natasha helyébe. Arra tippelnek sokan, hogy Virginia Chadwyck-Healey lesz a szerencsés, aki korábban a Vogue szerkesztőjeként dolgozott, jelenleg pedig a VCH Style tanácsadó cég vezetője.

A hercegné és Ginnie kapcsolata nem új keletű: a két nő valószínűleg a St Andrews Egyetemen ismerte meg egymást, és Ginnie meghívást kapott Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvőjére is. 2019-ben, amikor Natasha Archer szülési szabadságon volt, Ginnie ideiglenesen átvette a stylisti feladatokat, így már akkor is bebizonyította, hogy tökéletesen eligazodik a királyi divat világában. További árulkodó jel lehet, hogy a hercegné édesanyja, Carole Middleton nemrég Wimbledonban egy Beulah x VCH limitált szériás ruhát viselt – ez a kollekció Ginnie cégéhez köthető.

Bár Natasha Archer visszavonul a királyi munkától, a Katalin hercegnével való kapcsolata minden bizonnyal megmarad. A két nő közötti kötelék az évek során barátsággá mélyült: Natasha az elsők között látogatta meg a hercegnét a kórházban, amikor 2013-ban világra hozta György herceget, és idén januárban azon kevesek között volt, aki meglátogathatta a hercegnét a hasi műtétje után.

Claudia Joseph királyi életrajzíró, Kate: The Making of a Princess című könyvében is megemlíti a két nő közötti bensőséges kapcsolatot. Egy korábbi interjúban így fogalmazott: „Sok közös van bennük. A kapcsolatuk nem csupán munkakapcsolat – valódi szoros kötelék.”