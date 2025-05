Bár az elmúlt évek beszámolói azt sugallhatták, hogy a walesi hercegné és Sussex hercegnéje között kissé feszült a viszony, egy újra felbukkant videórészlet Meghan Markle eljegyzési interjújából bepillantást enged a kezdeti interakcióikba. A 2017-es interjúban Harry herceg szeretettel emlékezett vissza a várakozásra, amely Meghan bemutatkozását övezte.

Meghan Markle 3 szóval jelemezte Katalint

Az említett interjúban Harry arról áradozott, mennyire várta bátyja, Vilmos és sógornője, Katalin, hogy találkozhassanak Meghannal. A sussexi hercegné is elmondta, ő hogy látta az első találkozást, és milyen benyomást tett rá a Vilmos és Katalin. Katalint ezzel így jellemezte: „Ő egyszerűen csodálatos!” Akkor Harryvel együtt kiemelték Vilmos nagyszerűségét és támogatását is. Néhány évvel később azonban az első találkozásuk körüli narratíva megváltozni látszott. Amikor a pár 2022-ben kiadta a Harry & Meghan című botrány okozó Netflix-dokumentumfilmjét, Meghan egészen más hangnemben írta le az első találkozást.

A sorozatban Meghan meglepetésének adott hangot, hogy a királyi család mennyire hivatalos a zárt ajtók mögött is. A második epizódban az egykori színésznő kifejtette: „Amikor először találkoztam Katalinnal, azt hiszem, vacsorázni mentünk, emlékszem, szakadt farmerben és mezítláb voltam. Mindig is ölelkezős voltam, és nem vettem észre, hogy ez sok brit számára megrázó” — mondta, és hozzátette, hogy idővel megértette, hogy a merev viselkedés és a formaságok nemcsak kifelé szólnak, hanem sokszor megmaradnak a zárt ajtók mögött is.