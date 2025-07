Orlando Bloom arca mindent elárul - Egyedül jelent meg Wimbledonban

Orlando Bloom általában nem az a típus, aki egy jó kis társasági eseményre egyedül érkezik pláne nem a világ egyik legnagyobb teniszviadalára, Wimbledonba. Ám idén valami megváltozott: a színész egyedül foglalt helyet a VIP-páholyban, és az arcán valahogy több volt a fáradtság, mint a lelkesedés. Mintha nem Federer ütései, hanem az élet csapásai gyötörnék.

Orlando Bloom egyedül érkezett Wimbledonba.

Forrás: Getty Images

Orlando Bloom Katy Perry nélkül ment Wimbledonba – és ez most több, mint egy kis „énidő”

A két sztár kapcsolatában, ha lehet hinni a pletykáknak, nem éppen rózsás a helyzet. Viszont mikor már épp javulni látszott a helyzet, - napokkal ezelőtt még Olaszország napsütötte partjain andalogtak egy családként - újra összetörni látszik a családi kép. De az is lehet, hogy a dolce vita csak a gyerek kedvéért volt, és a nyaralás inkább szólt a békéltető diplomáciáról, mint a romantikáról?

A 47 éves Bloom jelenléte Wimbledonban önmagában nem lenne hír – de az, hogy Katy Perry sehol, és mindeközben Orlando arca úgy festett, mintha a döntő szett nem a pályán, hanem a saját életében zajlana, az már annál inkább. A színész egy sötétkék öltönyben, napszemüveg mögé bújva ült a nézőtéren, de még így is látszott rajta: valami nincs rendben.



Forrás: Getty Images

A pletykák persze gyorsan szárnyra kaptak. Nem ez az első eset, hogy a rajongók találgatni kezdenek a Bloom–Perry páros állapotáról – egyszer már halogatták az esküvőt, máskor hónapokig nem mutatkoztak együtt. Most pedig, hogy Bloom ismét egyedül tűnt fel, sokak szerint újra repedeznek a boldogság falai.

Természetesen az is lehet, hogy Katy egyszerűen csak nem rajong a teniszért és inkább otthon maradt a kislányukkal. De valljuk be, Hollywoodban vagy Wimbledonban az „egyedül érkezett” nemcsak logisztikai tényt jelent, hanem szinte mindig üzenetet is.