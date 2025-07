Az amerikai modellel megtörtént az, ami minden nő rémálma: fehér szoknyát vett fel, ami nem maradt makulátlan

Bármennyire is gondosan választjuk ki a ruhánkat egy fontos alkalomra, előfordul, hogy közbeszól az élet – és vele együtt a női test természetes működése. Így járt egy amerikai modell is, megtörtént vele minden nő rémálma: fehér szoknyában jelent meg Wimbledonban és átázott. Ám ezt ő büszkén vállalta, és nem is ő az egyetlen híresség, aki ilyen helyzetbe került. A menstruáció a női lét természetes része, és bizony olykor előfordulnak balesetek.

Brooks Nader Tiktokon normalizálja a menstruációt

Menstruációs divatbakik

Az elmúlt hetekben Brooks Nader neve körbejárta a közösségi médiát, és nemcsak a kifinomult stílusa miatt. A modell és influencer a 2025-ös Wimbledon egyik A-listás vendégeként jelent meg: fehér, testre simuló szoknyát és pöttyös felsőt viselt, amelyhez ízléses kiegészítőket választott.

Ám a tökéletes outfit sem védhette meg egy váratlan helyzettől: menstruációja nyomot hagyott a szoknyán. Brooks nem hallgatta el a történteket – épp ellenkezőleg. Egy humoros, szarkasztikus TikTok-videóban osztotta meg a helyzetet, a következő felirattal:

„Próbálsz sikkes lenni Wimbledonban. Majd megjön…"

A videót nagyon sokan látták, és rengetegen fejezték ki hálájukat, amiért ilyen természetességgel és öniróniával állt ki egy kényes téma mellett. Brooks Nader gesztusa új lendületet adott a menstruáció körüli párbeszédnek – és példát mutatott, hogyan kezelhetjük önelfogadással és humorral a hasonló helyzeteket.

Maddison Beer

Madison Beer 2017-ben került hasonló helyzetbe, amikor egy fehér bikiniben strandolt párjával. Egy játékos emelés közben véletlenül láthatóvá vált egy vérfolt, ami aztán heves kommentháborút váltott ki a közösségi médiában. Az akkor még nagyon fiatal énekesnő nem hagyta szó nélkül a bántó megjegyzéseket, hanem bátran kiállt magáért és minden nőért: „Számomra az a durva, hogy egyeseknek ez nagy dolog” - írta Madison.

Maddison Beer menstruációs bakija

„A lányoknak megjön a menstruációjuk. A lányok néha a tampon ellenére átáznak, mert a menstruáció rendkívül kiszámíthatatlan lehet! Nem vagyok robot. Nő vagyok, ember vagyok és büszke vagyok rá"- üzente Maddison Beer

Christina Aguilera

2012-ben Christina Aguilera az ikonikus Etta James tiszteletére rendezett megemlékezésen lépett fel, és mély átéléssel énekelte a legendás énekesnő tiszteletére választott dalt. Az esemény azonban nemcsak a művészi teljesítménye miatt maradt emlékezetes: fotókon sötét csíkokat lehetett látni a lábán. Sokan menstruációs bakira gyanakodtak, mások szerint azonban az az önbarnító lehetett.