Sarolta hercegnő ellopta a show-t Wimbledonban – Mindenki a kislányról beszél

Katalin hercegné és Vilmos herceg július 13-án két idősebb gyermekükkel, György herceggel és Sarolta hercegnővel együtt jelent meg Wimbledonban. A férfi egyes döntőjén Sarolta minden figyelmet magára vont. A 9 éves hercegnő szó szerint ellopta a show-t.

Sarolta hercegnő és Katalin hercegné a wimbledoni férfi egyed döntőn július 13-án.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné már egy nappal korábban, szombaton is feltűnt a tenisztornán, akkor a női egyes döntőt nézte meg, és adta át a győztesnek járó díjat, vasárnap azonban családostul tért vissza a nézőtérre. A hercegné királykék ruhában érkezett, és láthatóan nagyon élvezte a mérkőzést férjével és gyermekeivel együtt. A legkisebb testvér, Lajos herceg ezúttal nem volt jelen – valószínűleg még túl fiatal ahhoz, hogy végigülje a hosszú meccseket. György és Sarolta azonban annál aktívabban a drukkoltak. A walesi gyerekekről köztudott, hogy imádják a teniszt: György herceg korábban Roger Federerrel is játszhatott.

Sarolta hercegnő Wimbledonban: ilyen cukin szurkolt

A döntő alatt Sarolta hercegnőt többször is lencsevégre kapták, ahogy izgalommal figyeli a játékot - hasonlóan az édesanyjához. Egy-egy izgalmas labdamenet után egymáshoz hajolva suttogtak, és Sarolta többször az arcát is a kezébe temette. A jelenlévők mosolyogva figyelték a reakcióit, nem túlzás azt állítani, hogy népszerűbb volt, mint a döntőt játszó Jannik Sinnerre és Carlos Alcarazra (a meccset Sinner nyerte).

Nem ez az első alkalom, hogy Sarolta reflektorfénybe kerül Wimbledonban. Tavaly a női egyes döntő után személyesen vehette át a győztes ütőt Barbora Krejčíkovától, és akkor is nagy hatást tett a közönségre. Kate Middleton az All England Lawn Tennis and Croquet Club védnökeként gyakori vendége a tornának, és korábban már elárulta, hogy otthon is gyakran teniszeznek a gyerekekkel. „Családilag sokat ütögetünk, Sarolta és én még ranglistát is készítettünk a meccsek után” – mondta mosolyogva az egyik korábbi látogatásán.