Népharag zúdult Bella Thorne-ra, miután letérdelt megkérni a vőlegénye kezét - Videó!

2025.08.18.
2025.08.18.
Megdöbbentő videót osztott meg magáról a Disney sztár. Bella Thorne a felvétele tanúsága szerint letérdelt a vőlegénye elé, és megkérte a kezét. A pasikérés váratlan következményekkel járt.

Hihetetlen, de igaz. A korábbi Disney sztár Bella Thorne egy évvel az eljegyzése után ünnepélyes körülmények között letérdelt a vőlegénye Mark Emms előtt, és megkérte a férfi kezét. Bár az üzletember örült a gesztusnak, és „megújította“ az eljegyzését a menyasszonyával, a pasikérésről készült videó kiverte a biztosítékot a lány rajongói körében.

Bella Thorne megkérte a vőlegénye kezét
Bella Thorne megkérte a vőlegénye kezét
Forrás:  Getty Images

Népharag és kommentháború Bella Thorne bejegyzése alatt

A PageSix számolt be róla, hogy az Onlyfans-influenszer három éve alkot egy párt a szerelmével, és napra pontosan egy éve jegyezték el egymást. Bella azonban úgy tűnik, hogy nem találta elég kielégítőnek a lánykérést, ezért eltervezett egy váratlan pasikérést is. Gyertyákkal, virágokkal és szív alakú lufikkal rakta tele a nappalijukat, majd féltérdre ereszkedett a vőlegénye előtt, és megkérte a kezét. A megdöbbentő képsorokat ezután megosztotta az Instagram-oldalán, ahol több ezer kritikus kommentet kapott a gratulációk mellett.

A legtöbb támadás hölgyektől érkezett, akik egyáltalán nem tartják példamutató magatartásnak, ha normalizálnánk, hogy a nők is megkérhetik a partnerük kezét. Mások azon akadtak fel, hogy mi szükség volt rá, hogy Bella ilyen helyzetbe kényszerítse a párját, aki volt már egyszer annyira bátor, hogy megkérje a barátnője kezét. Többen pedig szóvátették, hogy ennek a produkciónak az égvilágon semmi értelme nem volt, ha már a jegygyűrű amúgy is az ujjukon volt.

A nem mindennapi felvételt itt tudjátok megtekinteni:

