Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mtva

Szeptember elsején lép édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni az Önök kértékben

mtva bényi ildikó Tótfalusi Fanni
Life.hu
2025.08.31.
Az egész ország gyászolta a márciusban elhunyt műsorvezetőt. Nem sokkal később bejelentették, Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni vezeti majd az Önök kértéket.

A márciusban meghalt Bényi Ildikó neve a nézőknek egyet jelent az Önök kérték műsorral. Holnap, szeptember elsején, ahogyan azt egy ideje tudni lehet, lánya, Tótfalusi Fanni veszi át édesanyja helyét

Szeptember elsején lép édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni
Szeptember elsején lép édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni  
Fotó: MTVA/Mediaworks archívum

Ekkor kerül képernyőre édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni

Egy ország gyászolta márciusban az 55 éves korában elhunyt Bényi Ildikót. A tévésről csak a szűk családi és baráti kör tudta, hogy súlyos beteg, de mindvégig reménykedtek a felépülésben. A műsorvezető 1997-től kezdve vezette a népszerű Önök kérték című műsort, amelyet Ildikó betegsége miatt később Radványi Dorottya vett át.  Bényi Ildikó halála után a csatorna és Tótfalusi Fanni bejelentették, a tehetséges fiatal lány lesz a műsor új házigazdája, amelynek első adása szeptember 1-jén lesz látható. Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni még tavasszal megható bejegyzésben osztotta meg gondolatait a közönséggel. „Nem lehet szavakba önteni azt az űrt, amit édesanyám elvesztése hagyott maga után. Most egy olyan pillanat jött el, amelynek köszönhetően újra együtt lehetünk: hivatása, a televíziózás által, amelyet szívvel, lélekkel, szenvedéllyel szeretett” – írta. Hozzátette, hogy az MTVA felkérésére ő veszi át az Önök kérték vezetését.

Exkluzív interjúban szólal meg Fanni

Megújulva térnek vissza a Duna műsorai szeptember 1-jén - írja a Bors. Az Önök kérték első adásában 15:30-kor exkluzív interjút láthatnak a nézők: Novodomszky Éva Tótfalusi Fannival beszélget majd. Fanni évekig volt az M2 Petőfi TV műsorvezetője, és a SzerencseSzombatban is bizonyított már.

Kiderült, ki veszi át Bényi Ildikó helyét az Önök kértékben – A hírt a műsorvezető lánya jelentette be

Bényi Ildikó halála után lánya, Tótfalusi Fanni viszi tovább az évtizedek óta futó kívánságműsort. A közmédia műsorvezetője vasárnap este jelentette be, hogy ősztől átveszi a műsort édesanyjától.

Bényi Ildikó lánya szívszorító posztot tett közzé: "Felfoghatatlan"

Mindenkit megdöbbentett, amikor kiderült, hogy 55 éves korában elhunyt az Önök kérték népszerű tévése. Bényi Ildikó halála az egész országot megrázta, de akit igazán sújt a hiánya, az a lánya, Tótfalusi Fanni, aki újabb szívszorító Instagram-bejegyzésekkel emlékezett imádott édesanyjára.

„Bényi Ildikó ott volt a listámon, akikért imádkoztam”

Az egyház is gyászolja az Önök kérték elhunyt műsorvezetőjét. Bényi Ildikóról mindenkinek a szépség, tisztaság és jólelkűség jut az eszébe.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu