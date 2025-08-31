Szeptember elsején lép édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni az Önök kértékben

A márciusban meghalt Bényi Ildikó neve a nézőknek egyet jelent az Önök kérték műsorral. Holnap, szeptember elsején, ahogyan azt egy ideje tudni lehet, lánya, Tótfalusi Fanni veszi át édesanyja helyét.

Szeptember elsején lép édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni

Ekkor kerül képernyőre édesanyja, Bényi Ildikó helyére Tótfalusi Fanni

Egy ország gyászolta márciusban az 55 éves korában elhunyt Bényi Ildikót. A tévésről csak a szűk családi és baráti kör tudta, hogy súlyos beteg, de mindvégig reménykedtek a felépülésben. A műsorvezető 1997-től kezdve vezette a népszerű Önök kérték című műsort, amelyet Ildikó betegsége miatt később Radványi Dorottya vett át. Bényi Ildikó halála után a csatorna és Tótfalusi Fanni bejelentették, a tehetséges fiatal lány lesz a műsor új házigazdája, amelynek első adása szeptember 1-jén lesz látható. Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni még tavasszal megható bejegyzésben osztotta meg gondolatait a közönséggel. „Nem lehet szavakba önteni azt az űrt, amit édesanyám elvesztése hagyott maga után. Most egy olyan pillanat jött el, amelynek köszönhetően újra együtt lehetünk: hivatása, a televíziózás által, amelyet szívvel, lélekkel, szenvedéllyel szeretett” – írta. Hozzátette, hogy az MTVA felkérésére ő veszi át az Önök kérték vezetését.