Bényi Ildikót szülőfalujában temetik el: lánya azt is elárulta, mikor

Az elmúlt napokban több pályatársa és kollégája búcsúzott a közösségi médiában Bényi Ildikótól. A műsorvezető lánya, Tótfalusi Fanni is is így tett, mosolygós fotókkal köszönt el az édesnyjától, és egyúttal a temetésének időpontját is közölte.

Lánya közölte Bényi Ildikó temetésének időpontját

Forrás: Borsonline/MTI

Bényi Ildikó temetése: a műsorvezetőt a szülőfalujában búcsúztatják

Tótfalusi Fanni bejegyzésében azt közölte, hogy Bényi Ildikó temetésére március 24-én, 11 órakor kerül sor Hernádvécsén. A család kérése szerint a szertartás a média teljes kizárásával zajlik majd, sem fényképeket, sem videót ne m lehet készíteni.

„2025.03.24. 11.00 - Hernádvécse

Életem legszomorúbb napja. Nagyon szeretlek.

A szertartás a média kizárásával történik, és a megemlékezésről nem készíthető és nem osztható meg fénykép vagy egyéb felvétel sem" – írta bejegyzésében Bényi Ildikó lánya.

Bényi Ildikót évtizedeken át a magyar közönség egyik legismertebb és legkedveltebb televíziós személyiségeként tartották számon.