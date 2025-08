Hihetetlen belegondolni, de már 71 éves Christie Brinkley a kortalan exmodell. A háromgyermekes édesanya az elmúlt évtizedek során elfelejtett megöregedni, így nem véletlen, hogy továbbra is az egyik legcsinosabb hírességként van számontartva. Most pedig meglepő dolog történt az egyébként már nem ismerkedő hölggyel: a 27 éves lánya Sailor Brinkley Cook regisztrálta őt titokban egy társkereső alkalmazásra, ott pedig fiatal férfiak tucatja sietett udvarolni Christienek.

Christie Brinkley kegyeiért 44 évvel fiatalabb férfiak versengtek

Ugyanazoknak a pasiknak jön be Christie Brinkley és a 27 éves lánya

A PageSix számolt be róla, hogy a korábbi szupermodell megdöbbenve vette észre, hogy nem a saját korosztályától, hanem a 27 éves lánya kortársaitól kapta a legtöbb udvarló üzenetet. Sőt voltak olyan férfiak, akik az édesanyával, és a 44 évvel fiatalabb lányával is „párba álltak” az alkalmazáson.

Látni akarta a lányom, hogy milyen pasiknak tetszenék, ezért feltöltött rólam egy képet és egy profilt az egyik társkereső oldalra. Ezután derült ki, hogy azok a férfiak, akiknek tetszik a lányom, szívesen ismerkednének velem is. 44 évvel fiatalabb férfiaktól kaptam üzeneteket sokszor, miközben a saját korosztályom tagjaitól nem.

- nyilatkozta a korábbi szupermodell a lapnak. Brikley elárulta azt is, hogy szerinte érdekes jelenségre mutatott rá a néhány napos profilja. Megmutatta, hogy az 50 feletti férfiak nem igazán ismerkednek a korosztályukban, inkább a fiatalabb nőket részesítik előnyben, viszont az 40 év alatti férfiak szinte határtalanul ismerkednek nagy korkülönbség ellenére is felfelé, és lefelé is.