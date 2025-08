5 világsztár, akik szó szerint belehaltak a szerelembe

A világhír senkit nem ment meg attól, hogy a szíve szilánkokra hulljon. Az alábbi sztárok történeteiből kiderül: néha a hírnév és a különböző függőségek mellett a magánéleti drámák is megviselik a sztárokat, és van, hogy ezek koktélja egyenesen a sírba viszi őket. Íme 5 sztár, akinek a karrierjét (és az életét) egy szerelem törte derékba.

Néha szerelem az, ami öl, butít és nyomorba dönt. Drogokkal és hírnévvel párosítva ez hatványozottan igaz.

Kurt Cobain – Courtney Love: halálos szerelem

Kurt Cobain neve összeforrt a grunge-mozgalommal, de a Nirvana frontembere nemcsak egy generáció hangja volt – hanem egy folyamatosan őrlődő lélek is. Courtney Love-val való kapcsolata egyszerre volt szenvedélyes és pusztító. A drogok, a hírnév terhe és ez a se veled, se nélküled kapcsolat szinte présként szorították össze, aminek következtében, 1994-ben Cobain öngyilkos lett. Így vált belőle igazi legenda, és egyben egy fájdalmas emlékeztető is arra, hogy a reflektorfény néha csak még elviselhetetlenebbé teszi a lélek sötétségét.

Kurt Cobain és Curtney Love

Whitney Houston – Egy hang, amit a szerelem némított el

Whitney minden idők egyik legnagyobb hangjaként vonult be a történelembe. Hatalmas sikereket ért el, ám magánéletében egyik komoly válságból esett át a másikba. 1992-ben feleségül ment Bobby Brownhoz, a kapcsolatukat a média is rendszeresen követte. A házasság 15 évig tartott, de végig viták, viharos családi élet, drog– és alkoholfüggőség, valamint időnkénti erőszakosság jellemezte. A vádak szerint Bobby volt az, aki rászoktatta Whitney-t a kemény drogokra, melyek idővel kiütköztek hangján és egészségi állapotán is. Mindezeknek köszönhetően 2012-ben hunyt el. Életútja esettanulmánnyá vált arra, miként nehézségek, függőség és a média nyomása egyszerre törheti meg még a legnagyobb tehetségeket is.

Whitney Houston

Johnny Cash és June Carter Cash

Johnny Cash legendás amerikai country-, folk- és rockénekes, dalszerző és gitáros volt, akinek élete és pályája a zenetörténet egyik legikonikusabb alakjává tette. June Carter 2003 májusában halt meg, és férje, Johnny Cash — akit élete nagy szerelmeként emlegetett, és kapcsolatuk évtizedeken át tartó mély kötődésen alapult — alig négy hónappal élte túl őt. Johnny egészségi állapota rohamosan romlott felesége halála után, és maga is elhunyt 2003 szeptemberében. Az orvosok hivatalosan szívelégtelenséget jelöltek meg halála okaként, de életrajzírók, közeli barátok és családtagok sokszor említik, hogy a férfit valójában a "megtört szív" ragadta el: az intenzív gyász és érzelmi fájdalom végzetesen megviselte, miután elveszítette élete társát.