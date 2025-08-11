Most már hivatalos: összeházasodott Curtis és Barnai Judit

Teljes titokban, a nyilvánosság teljes kizárásával házasodott össze Széki Attila Curtis, és szerelme Barnai Judit kosárlabdázó. A házasságkötés az újpesti Polgármesteri Hivatalban történt, ami nem véletlen, Curtis ízig-vérig IV. kerületi, és a mai napig a helyi focicsapat egyik legismertebb szurkolója és korábbi játékosa. A ceremónián csak a szűk családi- és baráti kör vett részt, illetve a Bors egyik újságírója, aki exkluzív fotókat készített az ifjú párról:

Curtis és Barnai Judit örök hűséget fogadott egymásnak

Bánkúti Sándor/Bors

Curtis édesanyja nem lehetett ott az esküvőn

A lap tájékoztatása szerint Barnai Juditot az édesanyja kísérte az oltárhoz, Curtis viszont a legidősebb bátyja Tibor oldalán sétált be. Kiderült, hogy a rapper édesanyja jelenleg kórházi kezelésben részesül, így sajnálatos módon ki kellett hagynia a nagy napot. Ott volt azonban Curtis kisfia Doncsi, aki hatalmas feladatot kapott: ő vitte az oltárhoz a gyűrűket, miközben a násznép elérzékenyülten figyelte a jelenetet.