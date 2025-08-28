„Cserben hagyott a testem" - A Harry Potter sztárja már a halálra készül

A 84 éves brit színésznő Miriam Margolyes nemrég egy interjúban elárulta, hogy rendkívüli fájdalmai vannak, és úgy érzi, hogy egyre közelebb van hozzá az elmúlás. A Harry Potter filmek Bimba professzora gerincproblémáktól, és csontritkulástól szenved, és az elmúlt években már nagyon nehezen tudott csak mozogni. Miriam saját bevallása szerint csak magának köszönheti, hogy ilyen állapotba került, ugyanis élete nagy részében kerülte a sportot és az egészséges életmódot. Jövünk a részletekkel.

A Harry Potter filmek gyógynövénytan professzora szomorú bejelentést tett

Forrás: Getty Images Europe

A Harry Potter filmek sztárja már csak járókerettel tud menni

Az Unilad számolt be róla, hogy Miriam néhány hónappal ezelőtt lerokkant, és azóta csak járókerettel képes mozogni.

Nem tudok mozogni, lerokkantam. Nem foglalkoztam az egészségemmel, most meg járókerettel járhatok. Egész életemben időpocsékolásnak tartotam a mozgást, most pedig kiderül, hogy az tartana életben. Ostoba voltam, és cserben hagyott a testem.

- kezdte beszámolóját az idős színésznő. Majd hozzátette -

Segítséget kell igénybe vennem szinte mindenhez. Úgy érzem, hogy nincs sok hátra nekem. Maximum 5-6 éven belül meghalok. Ha nem előbb. Nem akarok egy lassan múló fájdalommal teli időszakot átélni. Ha elveszíteném a beszámíthatóságomat, akkor szeretném, ha eutanáziát hajtanának végre rajtam. Önmagamként akarnék meghalni, nem kevesebbként.

- tette hozzá szomorúan Miriam. A színésznő amerikai, brit, és ausztrál állampolgár is, azonban jelenleg Angliában él, ahol nem legális az asszisztált halál. Ahhoz, hogy eutanáziát hajthassanak végre rajta, ahhoz visszakellene költöznie Amerikába, ahol 10 államban van lehetősége segítséget kérni ehhez.