Pajzán játékszereket árul Harry Styles - Videó

Pajzán játékszereket árul Harry Styles

Forrás: GC Images

Harry Styles nincs egyedül a pikáns biznisszel

Nem Harry Styles azonban az egyetlen híresség, aki furcsa üzlethez adta a nevét: ott van mindjárt Sydney Sweeney, aki a saját fürdővizéből készült szappant dobott piacra. Gwyneth Paltrow se kispályás: ő vaginaillatú gyertyát árul. Mármint a sajátjáét. És hogy ki venne ilyesmit? Meglepően sokan. Snoop Dog mindig is közismert volt a növények iránti elkötelezett hűségéről, így szinte kézenfekvő volt, hogy egy nap szobanövényeket kezdjen árulni. Így épült a világ legchillesebb kampánya egy állatbarát kóró köré. Végül pedig nem maradhat ki a sorból Lady Gaga, aki a húsruhája után egy hús illatú parfüm piacra dobását fontolgatta egy időben. Bár végül a projekt nem valósult meg, mi mindenképp kíváncsiak lettünk volt a disznótoros eau de toilette-re!