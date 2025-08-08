Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Pajzán játékszereket árul Harry Styles - Videó

2025.08.08.
Nem egy sztárt ismerünk, aki furcsa bizniszhez adta a nevét. Most Harry Styles is csatlakozott közéjük.

Mindig is szeretted volna tudni, milyen egy ágyban Harry Stylesszal? Most megtudhatod – persze csak képletesen, ugyanis a brit szépfiú újabban pajzán női játékszereket árul, a hölgyek legnagyobb örömére!

Pajzán játékszereket árul Harry Styles
Harry Styles nincs egyedül a pikáns biznisszel

Nem Harry Styles azonban az egyetlen híresség, aki furcsa üzlethez adta a nevét: ott van mindjárt Sydney Sweeney, aki a saját fürdővizéből készült szappant dobott piacra. Gwyneth Paltrow se kispályás: ő vaginaillatú gyertyát árul. Mármint a sajátjáét. És hogy ki venne ilyesmit? Meglepően sokan. Snoop Dog mindig is közismert volt a növények iránti elkötelezett hűségéről, így szinte kézenfekvő volt, hogy egy nap szobanövényeket kezdjen árulni. Így épült a világ legchillesebb kampánya egy állatbarát kóró köré. Végül pedig nem maradhat ki a sorból Lady Gaga, aki a húsruhája után egy hús illatú parfüm piacra dobását fontolgatta egy időben. Bár végül a projekt nem valósult meg, mi mindenképp kíváncsiak lettünk volt a disznótoros eau de toilette-re!

