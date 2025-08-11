„Most már nem fáj neki" Szívszorító dolgokat árult el Jennifer Aniston Matthew Perryről

Lassan két éve, hogy elveszítettük a Jóbarátok Chandlerjét Matthew Perryt, a halála körül mégis még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Elkerülhető lett volna a tragédia? Más lett volna a történet vége, ha nem kerül kapcsolatba a Ketamin Királynővel? A színész személyi asszisztense tehet mindenről? Ezekre a kérdésekre talán már sosem kapunk választ, egy dolog azonban biztos: Jennifer Aniston megtett minden tőle telhetőt, hogy megmentse a kollégáját és jóbarátját Matthew Perryt. A segítsége azonban nem volt elegendő, hogy megmentse a depresszióval küzdő sztár életét.

Matthew Perry és Jennifer Aniston jóban voltak a vásznon és a valóéletben is

Forrás: NBCUniversal

Jennifer Aniston szerint a halál felszabadította Perryt

A színésznő nemrég a Mirror számára adott egy mélyinterjút, amely során elkerülhetetlen volt a kérdés, hogy mi a véleménye Perry haláláról és a vele kapcsolatos rendőrségi nyomozásról, amely mindössze néhány hete záródott le.

Én úgy gondolom, hogy a tragédia előtt mi mindent megtettünk, amit tudtunk. Egy kicsit olyan érzés, mintha már hosszú-hosszú ideje gyászolnánk Matthew-t, mert a betegsége elleni küzdelmében is elkísértük őt éveken át. Nagyon nehéz volt számára a harc a démonai ellen, és van bennem egy hang, amely azt gondolja, hogy jobb ez így. Örülök, hogy most már nem fáj neki.

- nyilatkozta a színésznő.

Matthew Perry halála miatt 5 embert, köztük a színész orvosát ítélték el

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, bűnösnek találták Dr. Salvador Plasencia-t, miután bevallotta, hogy ő látta el ketaminnal a sztárt, ez a gyógyszer pedig később az életét követelte a Jóbarátok sztárjának. Az orvoson kívül további négy embert, köztük a Ketamin Királynőt, és Perry személyi asszisztensét is bűnösnek találták illegális kábítószer-terjesztésben. A rendőrség szerint a bűnbanda tagjai rendszeresen ketaminnal látták el Perryt, az orvos pedig néha személyesen adta be injekció formájában a szert a színésznek.