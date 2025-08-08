Nagyon kínos, ami Jennifer Lopezzel történt Isztambulban: az énekeső reakciója mindenkit meglepett

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.08.
Nem mindennapi helyzetbe került a világhírű énekesnő. Jennifer Lopezt nem engedték be egy luxusmárka isztambuli üzletébe - a sztár reakciója sokakat meglepett.

A 56 éves Jennifer Lopez hétfőn az isztambuli Istinye Parkban, Törökország egyik legismertebb bevásárlóközpontjában vásárolt, amikor a híres divatmárka butikjában is költött volna egy kis pénzt. Állítólag a butik biztonsági őr megakadályozta, hogy belépjen a boltba, mert nem ismerte fel. Az énekesnő meglepő módon kicsit sem akadt ki, nyugodt maradt, és nem hagyta, hogy a szituáció elrontja a kedvét.

Jennifer Lopezt nem engedték be egy luxusmárka isztambuli üzletébe
Jennifer Lopezt nem engedték be egy luxusmárka isztambuli üzletébe
Forrás: Europa Press

„Semmi gond” – válaszolta, miközben kissé fura, babarózsaszín szettjében és színben hozzá passzoló napszemüvegben továbbsétált. Később a butik munkatársai állítólag felkeresték Lopezt, és hívták, hogy térjen vissza, de ő udvariasan visszautasította a kedves invitálást, mert már bevásárolt a szomszédos üzletekben - úgy tudni, több tízezer dollárt költött el.

Jennifer Lopez Törökországban ünnepelte születésnapján

Jennifer Lopez jelenleg az Up All Night című, 19 állomásos nyári turnéja keretében lép fel több világvárosban. A koncertsorozat augusztus 10-én zárul Kazahsztánban, Almatiban. Az énekesnő rendszeresen posztol a turnéjáról Instagramján, de az isztambuli augusztus 5-i koncertjéről még nem osztott meg képet vagy videót.

Jennifer Lopez július 24-én, egy nappal az antalyai fellépése után ünnepelte születésnapját Törökországban. A közösségi médiában smink nélküli szelfivel köszöntötte a rajongóit.

„Születésnap 💗🧡💚” – írta a képaláírásban. „📍Antalya, Törökország. Micsoda ajándékok vagytok mindannyian! Nagyon köszönöm a gyönyörű születésnapi jókívánságotokat.”

