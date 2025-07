Nem okozott csalódást a magyaroknak Jennifer Lopez — Minden idők egyik legjobb koncertjét adta Budapesten

Első magyarországi kocertjét adta július 20-án, vasárnap Jennifer Lopez. Akik tanúi lehettek a poptörténelmi eseménynek, egészen biztosan elégedetten távoztak a koncert után az MVM Dome-ból.

Jennifer Lopez nem okozott csalódást a magyar rajongónak

Forrás: Europa Press

Jennifer Lopez hozta a latin dívát, és felrobbantotta a színpadot

Teltházas koncertet adott Budapesten Jennifer Lopez, egy talpalatnyi hely nem volt a koncert helyszínén. Nagy eséllyel mindenkinek, akinek része volt az elképesztő fény-és hangtechnikával megrendezett JLo-koncertben, élete legemlékezetesebb eseményeként marad meg a vasárnap esti show. A csúcstechnológia azonban még nem adott volna elégedettségre okot, kellett hozzá a latin díva is, aki nem hagyott kétséget afelől, hogy élőben is tudja hozni, amit a stúdiófelvételeken. A közönség végig együtt énekelt a bombaformában lévő énekesnővel, és alighanem már most arra vár, hogy bejelentsék, mikor jön legközelebb Magyarországra a világsztár.