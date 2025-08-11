A királyi család titokban új taggal bővült: kiderült az ifjú herceg neve is - Fotó!

Gólyahír érkezett a Liechtensteini Hercegségből. Josef-Emanuel liechtensteini herceg felesége Claudia Echavarría (Claudia hercegné) ugyanis a nyilvánosság teljes kizárásával életet adott második gyermekének. A királyi család legifjabb tagja a képek tanúsága szerint a Nikolai nevet kapta, és júliusban látta meg a napvilágot. A születésének híréről azonban csak most, a szülei Instagram-bejegyzéséből értesült a világ.
Claudia hercegné és a férje Josef-Emanuel herceg (a liechtensteini uralkodó unokaöccse) 2022-ben házasodott össze egy impozáns esküvő keretében, amelyen az angol királyi család több tagja is résztvett. Ezután Angliában telepedtek le, és nem sokkal később a hercegné életet adott az első gyermeküknek Leopold hercegnek, aki izgatottan várta a kistestvére érkezését. A hercegi család a költözése óta kerüli a rivaldafényt, és civil munkát végeznek, Claudia például a divatvilágban helyezkedett el - számolt be róla a Mirror.
Ha kíváncsiak vagytok a kisbaba első fotóira, azokat itt tudjátok megtekinteni:
Liechtenstein egy aprócska állam, amely Svájc és Ausztria között található a Rajna-völgyben. Kicsiny mérete azonban ne tévesszen meg senkit, színes, és nagyon régi történelme van az ennek az országnak, és a királyi családjának. Emellett az egy főre jutó GDP itt az egyik legmagasabb az egész világon. A város méretű országnak szerteágazó kulturája, és két sípályája is van az Alpokban, amely miatt felkapott turistacélponttá vált az elmúlt években.
