Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat Rózsa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Nicole Eggert

A menopauzára gyanakodott, de kiderült mellrákkal küzd a Baywatch egykori bombázója: masztektómiát végeztek el rajta - Fotó

Nicole Eggert mellrák masztektómia Baywatch
A Baywatch egykori sztárja Instagramon tette közzé, hogy dupla masztektómián esett át. Nicole Eggert két éve küzd a mellrákkal.

Az 53 éves Nicole Eggert Instagram-bejegyzésében smink nélküli, tükör előtti szelfit osztott meg. A képen fekete sportmelltartót és alsóneműt visel. A fotó mellé a Baywatch egykori bombázója mindössze ennyit írt: „Csütörtökön masztektómiám volt rekonstrukcióval. Neked milyen volt a hétvégéd?”

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - APRIL 28: Nicole Eggert attends an Unforgettable Evening at The Beverly Hilton on April 28, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Leon Bennett/Getty Images)
Masztektómián esett át a Baywatch sztárja, Nicole Eggert
Forrás: Getty Images North America

Nicole Eggertnél 2023-ban diagnosztizálták a betegséget

Nicole Eggert először 2024 januárjában, a People magazinnak adott interjúban beszélt nyilvánosan betegségéről. Elmondta, hogy 2023 decemberében 2. stádiumú cribriform karcinómát állapítottak meg nála. Nicole ezt követően többször hangsúlyozta a rendszeres önvizsgálat és a mammográfia fontosságát, és elmondta azt is, sajnálja, hogy ő nem figyelt ezekre, és már azt is megbánta, hogy 19 évesen megnagyobbíttatta a melleit, amelyek megnehezítették számára, hogy időben észrevegye a rendellenességet. 

Azt hitte, a változókor okozza a tüneteit

A színésznő elmesélte, hogy először 2023 októberében vett észre valami furcsát, amikor 25 kilót hízott, és fájdalmat érzett a bal mellében. Kezdetben a menopauzára gyanakodott, de kiderült, mellrákja van. 2024 márciusában pedig videón mutatta meg követőinek, ahogy otthon borotválja le haját, miközben a háttérben a Beastie Boys Fight for Your Right című dala szólt. Novemberben Eggert egy újabb posztban beszélt a sugárkezeléshez kapcsolódó CT-vizsgálatáról, most pedig arról számolt be, hogy dupla masztektómián esett át. 

A horoszkóp nem hazudik: Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatát előre megjósolták a csillagok

Bár nagyon eltérő személyiségjegyekkel rendelkezik a sztárpár két tagja, mégis tökéletes a kémia köztük. Mi lehet Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatának titka? A válasz a Merkúr retrográd.

Ikonikus piros fürdőruhába bújt a Baywatch ma 57 éves sztárja - Így fest ma a vízimentők egyenruhájában: Fotó

Felrobbantotta az Instagramot a Baywatch egykori sztárja legújabb fotójával. Donna D'Errico a sorozatban viselt fürdőruhájában pózol.

Mi történt a Baywatch sztárjaival?

A kilencvenes években mindenki a szexi vízimentőkért rajongott, a sorozat után azonban sokat változott a szexszimbólumoknak kikiáltott színészek élete.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu