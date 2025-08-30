A menopauzára gyanakodott, de kiderült mellrákkal küzd a Baywatch egykori bombázója: masztektómiát végeztek el rajta - Fotó

Az 53 éves Nicole Eggert Instagram-bejegyzésében smink nélküli, tükör előtti szelfit osztott meg. A képen fekete sportmelltartót és alsóneműt visel. A fotó mellé a Baywatch egykori bombázója mindössze ennyit írt: „Csütörtökön masztektómiám volt rekonstrukcióval. Neked milyen volt a hétvégéd?”
Nicole Eggert először 2024 januárjában, a People magazinnak adott interjúban beszélt nyilvánosan betegségéről. Elmondta, hogy 2023 decemberében 2. stádiumú cribriform karcinómát állapítottak meg nála. Nicole ezt követően többször hangsúlyozta a rendszeres önvizsgálat és a mammográfia fontosságát, és elmondta azt is, sajnálja, hogy ő nem figyelt ezekre, és már azt is megbánta, hogy 19 évesen megnagyobbíttatta a melleit, amelyek megnehezítették számára, hogy időben észrevegye a rendellenességet.
A színésznő elmesélte, hogy először 2023 októberében vett észre valami furcsát, amikor 25 kilót hízott, és fájdalmat érzett a bal mellében. Kezdetben a menopauzára gyanakodott, de kiderült, mellrákja van. 2024 márciusában pedig videón mutatta meg követőinek, ahogy otthon borotválja le haját, miközben a háttérben a Beastie Boys Fight for Your Right című dala szólt. Novemberben Eggert egy újabb posztban beszélt a sugárkezeléshez kapcsolódó CT-vizsgálatáról, most pedig arról számolt be, hogy dupla masztektómián esett át.
