A horoszkóp nem hazudik: Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatát előre megjósolták a csillagok

asztrológia Liam Neeson Pamela Anderson
2025.08.17.
Bár nagyon eltérő személyiségjegyekkel rendelkezik a sztárpár két tagja, mégis tökéletes a kémia köztük. Mi lehet Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatának titka? A válasz a Merkúr retrográd.

A fél világ döbbenten fogadta, amikor kiderült, hogy a Baywatch sztárja Pamela Anderson, és a tragikus életúttal rendelkező Liam Neeson romantikus kapcsolatba került egymással. A váratlan álompár a Csupasz pisztoly forgatásán került közel egymáshoz, és azóta már arról szólnak a hírek, hogy a színész egyre több időt tölt Pamelánál Kanadában. A botrányos exeiről és nagy étvágyáról ismert színésznőről nem gondoltuk volna, hogy az Elrabolva-filmek szomorú bosszúállója mellett találja meg a boldogságot, de mióta folyton együtt látjuk őket, azóta egyre erősebb az az érzés, mely szerint nem létezik ma náluk cukibb szerelmespár. Most egy asztrológus mutatott rá, hogy a csillagok állásának köszönhetjük a nem mindennapi románcot.

Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatának titkát a horoszkópjukban kell keresni 
Pamela Anderson és Liam Neeson a Merkúrnak köszönhetően matchelt

Az Elle magazin asztrológusa egy igencsak érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Az AstroTwins nevű szakértő szerint július 18-a és augusztus 11-e között a Merkúr retrográd mozgásban volt, emiatt találhatott egymásra a Rák jegyében született Pamela Anderson, és az Ikrekben született Liam Neeson. 

Mivel a Rák és az Ikrek szomszédok, nem sok közös vonás van bennük, ebben rejlik a párosuk varázsa. Az ellentétek vonzzák egymást: az emberközpontú Ikrek, és a nagyon érzékeny Rák esetében sincs ez másképp.

 - kezdte beszámolóját a lap asztrológusa. Majd hozzátette:

A sztárpár holdprofilja a tűz jegyében kifejezetten kompatibilis egymással. Neeson filozófikus Nyilas holdja garantálja, hogy szívesen utazgat, és kalandozik. Pamela Kos holdja aktív és kíváncsi, készen áll az új élmények kipróbálására és megismerésére. Kétségtelen, hogy mindkettejüket vonzza a másikat körbelengő titokzatosság és kalandvágy. 

A szakértő szerint a Merkúr, a hírvívő bolygó évente háromszor kezd retrográd mozgásba. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a Földről nézve úgy tűnhet, mintha visszafelé haladna. Bár ez csak illúzió, az asztrológusok észrevették, hogy ebben az időszakban visszatérnek a múlt elfeledett szerelmei, sok mindent kell újrakezdenünk, sokat hibázunk, és rengeteget gondolkozunk olyan dolgokon, amelyek talán nem is foglalkoztattak minket korábban. Így lehet, hogy Pamela és Liam derült égből villámcsapásként egymásra talált a Csupasz pisztoly forgatásán. A többit pedig már tudjuk: sülve-főve együtt vannak, és az egész világot beutazzák szerelmes tinédzserek módjára, mi pedig konszenzusra jutottunk abban, hogy ez nem az a szerelmespár, akit kívántunk magunknak, hanem amelyikre igazán szükségünk volt.

Liam Neeson már az összeköltözést tervezi? A színész árulja New York-i lakását

Új szerelem, új otthon? Liam Neeson mozgalmas időszakon megy keresztül és nem kizárt, hogy Pamela Anderson is a képben van.

Kiderült a titok: Pamela Anderson a főzőtudásával hódította meg Liam Neeson szívét

A színésznő egyik barátja árulta el, hogy hogyan került közelebbi viszonyba egymással a Csupasz pisztoly két sztárja. A forrás szerint Pamela Anderson házi készítésű ételekkel szedte fel Liam Neesont.

3 csillagjegy, akivel váratlanul szakíthatnak a héten

A heti szerelmi horoszkóp nem sok jót ígér a párkapcsolatban élők számára. A Merkúr retográdja feszültséget szít, és három csillagjegy a szakítás szélére sodródhat.

 

