Csak barátok? Jonathan Bailey most Scarlett Johansson nyakát csókolgatta nyilvánosan - Fotó!

2025.08.27.
A Jurassic World főszereplői néhány hónappal ezelőtt egy csókkal hozták zavarba a rajongókat, most emelték a tétet. Scarlett Johansson ugyanis megosztotta, hogy Jonathan Bailey a nyakát harapdálja.

Továbbra is döbbenten figyeli a világ, ahogy Scarlett Johansson és Jonathan Bailey viselkedik egymás társaságában. A színészpáros ugyanis saját bevallása szerint olyan közeli viszonyt ápol, hogy náluk belefér a csók és a nyakharapdálás is a barátságba. A rajongóik azonban nem feltétlen gondolják ezt így.

Scarlett Johansson és Jonathan Bailey csókolóznak a „Jurassic World Rebirth” világpremierjén az Odeon Luxe Leicester Square-en 2025. június 17-én Londonban, Angliában.
Scarlett Johansson és Jonathan Bailey csókja a Jurassic World Rebirth világpremierjén
Forrás: Getty Images

Scarlett Johansson és Jonathan Bailey is párkapcsolatban él

Már a júniusi vörös szőnyeges csók is kiverte a biztosítékot a Jurassic World rajongóinál, de az már végképp, hogy a párkapcsolatban élő Jonathan arról posztolt fotót az Instagram-oldalán, ahogy a házas Scarlett Johansson nyakát harapdálja, miközben a színésznő félreérhető arcot vág a szituációhoz.

A rajongók kommentjei sokatmondóak:

  • Mikor valljátok be, hogy igazából együtt vagytok?
  • Már másodszor hozzátok magatokat kellemetlen helyzetbe.
  • Mit szól ehhez a férjed Scarlett?
  • Randizgattok?

Emellett számtalan ember fejezte ki azon véleményét, hogy mennyire örülne neki, ha valóban összejönne egymással a két filmsztárja. Erre azonban kevés az esély, ugyanis Bailey nem elég, hogy párkapcsolatban él, ráadásul még meleg is, úgyhogy valószínűleg nem ő jelenti a legnagyobb fenyegetést Scarlett férjére Colin Jostra, aki korábban jelezte, hogy számára rendben van, hogy a felesége csókkal köszön a barátainak - számolt be róla a TheSun.

