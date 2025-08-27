Csak barátok? Jonathan Bailey most Scarlett Johansson nyakát csókolgatta nyilvánosan - Fotó!

Továbbra is döbbenten figyeli a világ, ahogy Scarlett Johansson és Jonathan Bailey viselkedik egymás társaságában. A színészpáros ugyanis saját bevallása szerint olyan közeli viszonyt ápol, hogy náluk belefér a csók és a nyakharapdálás is a barátságba. A rajongóik azonban nem feltétlen gondolják ezt így.
Már a júniusi vörös szőnyeges csók is kiverte a biztosítékot a Jurassic World rajongóinál, de az már végképp, hogy a párkapcsolatban élő Jonathan arról posztolt fotót az Instagram-oldalán, ahogy a házas Scarlett Johansson nyakát harapdálja, miközben a színésznő félreérhető arcot vág a szituációhoz.
A rajongók kommentjei sokatmondóak:
Emellett számtalan ember fejezte ki azon véleményét, hogy mennyire örülne neki, ha valóban összejönne egymással a két filmsztárja. Erre azonban kevés az esély, ugyanis Bailey nem elég, hogy párkapcsolatban él, ráadásul még meleg is, úgyhogy valószínűleg nem ő jelenti a legnagyobb fenyegetést Scarlett férjére Colin Jostra, aki korábban jelezte, hogy számára rendben van, hogy a felesége csókkal köszön a barátainak - számolt be róla a TheSun.
