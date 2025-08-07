Shawn Mendes Budapesten van − És sármosabb, mint valaha − VIDEÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök

Getty Images
Hajdú Viktória
2025.08.07.
Néhány éve még tinisztárként járt nálunk, most viszont már egészen más minőségben tűnt fel Budapest utcáin. Shawn Mendes újra a Sziget fellépői között!

A minap feltűnt egy ismerős arc Budapesten, méghozzá nem is akármilyen: Shawn Mendes, a kanadai szívtipró, aki pár éve még csak tinibálványként ugrált fel a slágerlistákra, most újra köztünk van - spoiler: még a jetlaget is jobban viseli, mint mi egy hétfői napot.

Sziget Fesztivál, Shawn Mendes, fellépés, Budapest
Shawn Mendes nagy átalakuláson ment eresztül az utóbbi években. 
Getty Images

Shawn Mendes megérkezett Budapestre 

Shawn évekkel ezelőtt már járt nálunk, akkor is a Sziget Fesztivál miatt ruccant át Európa ezen szegletébe, és most ismét a fesztivál adta az apropót az újabb magyarországi látogatáshoz.

Csakhogy azóta sok minden változott - például ő. 

A göndör hajú, kicsit még kisfiús mosolyú Shawn helyett most egy határozott, felnőtt férfi szállt le a repülőről.

@patrykwasowski @Shawn Mendes greeted his fans upon arriving in Budapest for the @szigetofficial 6/08/2025 🎶 #ShawnMendes #Budapest #SzigetFestival #OnTheRoadAgainSziget #OnTheRoadAgain ♬ There's Nothing Holdin' Me Back - Shawn Mendes

Egy rövid videó is kikerült róla: láthatóan fáradt, de az a bizonyos „Mendes-mosoly” még mindig működik. Sőt, talán jobban, mint valaha.

A rajongók pedig - akik természetesen kiszagolják a sztárok érkezését - már azt találgatják, melyik menő budapesti szállodában húzta meg magát a sztár. Marriott? Four Seasons? Vagy valami szuperdiszkrét, művészlelkeknek való boutique hotel, ahol a reggeli zabkása mellé mandulatejes latte is jár?

Ami biztos: Shawn Mendes egyértelműen új korszakát éli. Camila Cabellóval való kapcsolata után szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Se szerelmi drámák, se vörös szőnyeges jelenések, semmi. Egy ideje már leginkább csak találgatások és rajongói remények lengik körbe a nevét, és az is csak néha derül ki, hogy épp stúdióban dolgozik vagy valahol meditál a hegyek között.

 

