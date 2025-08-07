Shawn Mendes Budapesten van − És sármosabb, mint valaha − VIDEÓ

A minap feltűnt egy ismerős arc Budapesten, méghozzá nem is akármilyen: Shawn Mendes, a kanadai szívtipró, aki pár éve még csak tinibálványként ugrált fel a slágerlistákra, most újra köztünk van - spoiler: még a jetlaget is jobban viseli, mint mi egy hétfői napot.

Shawn Mendes nagy átalakuláson ment eresztül az utóbbi években.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Shawn Mendes megérkezett Budapestre

Shawn évekkel ezelőtt már járt nálunk, akkor is a Sziget Fesztivál miatt ruccant át Európa ezen szegletébe, és most ismét a fesztivál adta az apropót az újabb magyarországi látogatáshoz.

Csakhogy azóta sok minden változott - például ő.

A göndör hajú, kicsit még kisfiús mosolyú Shawn helyett most egy határozott, felnőtt férfi szállt le a repülőről.

Egy rövid videó is kikerült róla: láthatóan fáradt, de az a bizonyos „Mendes-mosoly” még mindig működik. Sőt, talán jobban, mint valaha.

A rajongók pedig - akik természetesen kiszagolják a sztárok érkezését - már azt találgatják, melyik menő budapesti szállodában húzta meg magát a sztár. Marriott? Four Seasons? Vagy valami szuperdiszkrét, művészlelkeknek való boutique hotel, ahol a reggeli zabkása mellé mandulatejes latte is jár?

Ami biztos: Shawn Mendes egyértelműen új korszakát éli. Camila Cabellóval való kapcsolata után szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Se szerelmi drámák, se vörös szőnyeges jelenések, semmi. Egy ideje már leginkább csak találgatások és rajongói remények lengik körbe a nevét, és az is csak néha derül ki, hogy épp stúdióban dolgozik vagy valahol meditál a hegyek között.