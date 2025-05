Fejkendő 3 módra: így kösd meg stílusosan idén nyáron

Idén nyáron a sapka szó szerint lekerül a fejünkről. És hogy mi kerül a helyére? Egyértelmű: a fejkendő. A TikTokon már hónapok óta tombol a fejkendő-őrület, és nem véletlenül – praktikus, stílusos, és végre egy kiegészítő, amit nem kell 5000-szer igazgatni a tükörben, csak hogy aztán 10 perc után úgyis levegyük.

A fejkendő az idei nyár legjobb kiegészítője lesz!

Forrás: Getty Images

Fejkendők: így viseld stílusosan a nyáron

Ha te is azon gondolkodsz, hogyan kösd meg ezt a csodatextilt úgy, hogy ne nézz ki benne úgy, mint egy konyhás néni vagy egy nagymama a szüreti bálon, akkor figyelj: hoztunk 3 ütős megkötési módot, amik minden fejformához, hangulathoz és fesztiválhoz passzolnak.

1. A klasszik háromszög – avagy „Y2K vibes only”

Ez a megkötés az, amit a kilencvenes és kétezres évek ikonikus popcsajai Britney, Christina, meg a többiek már rég megmutattak, csak mi elfelejtettük – egészen mostanáig.

A kendőt félbehajtod, hogy egy háromszöget kapj, majd a hosszú oldalát a homlokodra fekteted, épp a hajvonal elé. A két végét hátrakötöd, szorosan, de nem annyira, hogy megszűnjön a vérkeringés.

Mikor válaszd?

Ha szeretnél egy laza, vagány stílust, ami jól megy napfényhez, farmerhez, fesztiválokhoz és #noboho-nál is bohóbb hangulathoz.

Tipp: Ha a kendőd mintás, a hajad hullámos, és a napszemüveged óriási, garantáltan úgy nézel majd ki, mint aki épp a Sziget fesztiválról livestreamel.

2. A retro-chic csavar – alias a „modern Grace Kelly”

Igen, ez az a megkötés, amit régen autóban hajszárítóként is használtak a menő nők, de most újraéledt – csak épp Insta-filterrel. A háromszögbe hajtott kendőt úgy teszed a fejedre, hogy a hosszú rész hátul van, majd a két szárat az állad alatt kötöd össze. Tudjuk, elsőre furán hangzik, de ez most abszolút trend: főleg ha napszemüveggel és selyemkendővel párosítod.

Mikor válaszd?

Amikor napfény van, szél is fúj, és a frizurád nem partner az élethez. Ez a megkötés nemcsak védelmet ad, hanem konkrétan úgy nézel ki benne, mint egy francia film főszereplője, aki most szállt ki a kabrióból.