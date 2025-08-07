Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök Ibolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hőség

Olyan kánikula jön, aminek még a vége sem látszik: eddig biztosan forróság lesz hazánkban

hőség időjárás előrejelzés
Life.hu
2025.08.07.
Egyre forróbb napok elé nézünk: a hétvégén kezdődő kánikula nemcsak intenzív, de tartós is lesz. A jelenlegi modellek szerint szeptember 5-én is még 31 fokos csúcsokra lehet számítani, így egyelőre nem is látni a hőség végét.

Az elmúlt napokban különleges légköri jelenség zajlott le Nyugat-Európában: a Brit-szigetek környékén drámai, 26 hektopascalos légnyomáscsökkenés történt alig 24 óra alatt. Ez egy viharciklon kialakulásához vezetett, ami nyáron szokatlannak számít, még akkor is, ha az idei évben már másodszor fordul elő hasonló. A korábbi május végi–június eleji ciklonhoz hasonlóan ez is szoros kapcsolatban állhat az éghajlatváltozással. Az akkori front szokatlanul meleg júniust hozott a hűvös tavasz után – és most is hasonló forgatókönyv körvonalazódik az időjárásban. A ciklon átvonulását követően azonban újabb melegrekordokkal számolhatunk.

Időjárás: a kánikula szeptember elejéig biztosan velünk marad
Időjárás: a kánikula szeptember elejéig biztosan velünk marad
Forrás: pexels/illusztráció

A hidegfront kedd éjjel érte el Magyarországot, szerdán reggel még hűvös, 13–19 fokos hőmérsékletet mérhettünk, de délutánra már 24–30 fok közé melegedett a levegő, és csapadék sem volt. Csütörtökön is még hasonló időre készülhetünk, ám pénteken beköszönt a hőség. Délnyugat felől meleg levegő áramlik a térségbe, így pénteken 29–34 fokos kánikula várható, szikrázó napsütéssel. A hétvégén pedig még tovább fokozódik a forróság - írja a Köpönyeg.

Időjárás: tombol a hőség, és velünk is marad

Szombaton már 31–36, vasárnap akár 37 fok is lehet, felhőknek pedig nyoma sem lesz az égen. És ez még csak a kezdet: a mostani előrejelzések szerint a forró, száraz idő jó darabig kitart, 3-4 esős nap jöhet a hónapban, de a hőmérséklet akkor sem csökken stámottevően. Még szeptember elején is a nyári hőmérsékletek uralják a napokat. Egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy komolyabb lehűlés érkezne – így bátran kijelenthetjük: a kánikula még sokáig velünk marad.

Brad Pitt gyászol: elveszítette a legfontosabb családtagját

84 éves korában elhunyt Jane Etta Pitt, a hollywoodi sztár édesanyja. Brad Pitt nagyon szoros viszonyt ápolt az anyukájával, akire egész életében számíthatott.

Brad Pitt gyászol: elveszítette a legfontosabb családtagját

Felismerhetetlenné vált Jason Momoa: videón az átalakulása

Megszabadult az ikonikus szakállától a legjóképűbb dothraki harcos. Megmutatjuk hogyan néz ki Jason Momoa hamisítatlan babaarccal.

Felismerhetetlenné vált Jason Momoa: videón az átalakulása

Katy Perry új férfi oldalán vigasztalódik: ezt kell tudni az udvarlóról - Videó!

Nem semmi pasival hozták hírbe a világhírű énekesnőt. Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor Kanada volt miniszterelnökével randizgat a frissen szinglivé vált Katy Perry.

Katy Perry új férfi oldalán vigasztalódik: ezt kell tudni az udvarlóról - Videó!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu