Olyan kánikula jön, aminek még a vége sem látszik: eddig biztosan forróság lesz hazánkban

Az elmúlt napokban különleges légköri jelenség zajlott le Nyugat-Európában: a Brit-szigetek környékén drámai, 26 hektopascalos légnyomáscsökkenés történt alig 24 óra alatt. Ez egy viharciklon kialakulásához vezetett, ami nyáron szokatlannak számít, még akkor is, ha az idei évben már másodszor fordul elő hasonló. A korábbi május végi–június eleji ciklonhoz hasonlóan ez is szoros kapcsolatban állhat az éghajlatváltozással. Az akkori front szokatlanul meleg júniust hozott a hűvös tavasz után – és most is hasonló forgatókönyv körvonalazódik az időjárásban. A ciklon átvonulását követően azonban újabb melegrekordokkal számolhatunk.

Időjárás: a kánikula szeptember elejéig biztosan velünk marad

Forrás: pexels/illusztráció

A hidegfront kedd éjjel érte el Magyarországot, szerdán reggel még hűvös, 13–19 fokos hőmérsékletet mérhettünk, de délutánra már 24–30 fok közé melegedett a levegő, és csapadék sem volt. Csütörtökön is még hasonló időre készülhetünk, ám pénteken beköszönt a hőség. Délnyugat felől meleg levegő áramlik a térségbe, így pénteken 29–34 fokos kánikula várható, szikrázó napsütéssel. A hétvégén pedig még tovább fokozódik a forróság - írja a Köpönyeg.

Időjárás: tombol a hőség, és velünk is marad

Szombaton már 31–36, vasárnap akár 37 fok is lehet, felhőknek pedig nyoma sem lesz az égen. És ez még csak a kezdet: a mostani előrejelzések szerint a forró, száraz idő jó darabig kitart, 3-4 esős nap jöhet a hónapban, de a hőmérséklet akkor sem csökken stámottevően. Még szeptember elején is a nyári hőmérsékletek uralják a napokat. Egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy komolyabb lehűlés érkezne – így bátran kijelenthetjük: a kánikula még sokáig velünk marad.