Vilmos herceg és Harry unokatestvérük esküvőjén csaphatnak össze: komoly követeléseik vannak

Vilmos herceg és Harry herceg is azt tervezi, hogy ott lesz unokatestvérük, Peter Phillips és menyasszonya, Harriet Sperling esküvőjén. A testvérek azonban távolságot akarnak tartani, különösen, ami az ülésrendet illeti.
„A viszály még mindig fennáll és egyre durvább” - mondta egy magas rangú palotabeli bennfentes. „Világossá tették: nincs közös fotózkodás, nincs interakció, és nem ülnek egymás mellé”.
A források azt is elpletykálták, hogy Vilmos csapata igencsak sürgette, hogy a herceg kiemelt helyet kapjon a ceremónián, amivel tükrözheti státuszát, mint Nagy-Britannia leendő uralkodója.
„Ragaszkodtak hozzá, hogy a helye tükrözze azt, hogy ő lesz a király” - fecsegte ki egy bennfentes. „Ez pedig azt jelenti, hogy Harry csak nála eldugottabb helyre kerülhet. Ez azért érdekes, mert már jó ideje törekvésük, hogy elrejtsék a hierarchiát".
Harrynek is vannak azonban követelései az esküvőt illetően. A tékozló herceg azt akarja, hogy Anglia védelmet biztosítson számára az ottléte alatt, máskor akar érkezni, mint Vilmos, és nem szerepel bátyjával közös fotón.
„Nem akar valami kamu PR-találkozó részese lenni” - mondta egy Harryhez közeli forrás. „Nem érdekli, hogy úgy tegyen, mintha minden rendben lenne, amikor nincs.”
Az ifjú pár és a családjaik is aggódnak, hogy a hercegek közötti fagyos viszony az egész fogadást elrontja. Lehetséges, hogy Vilmos és Harry jelenléte miatt nem az ifjú párra figyel majd a násznép.
A 47 éves Peter Phillips III. Károly király húgának, Anna hercegnőnek a fia. Peter egyszer már elvált, az lesz a második lakodalma. Az időpontot hivatalosan még nem jelentették be.
