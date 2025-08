Új taggal bővül a királyi család: II. Erzsébet királynő kedvenc unokája eljegyezte a civil partnerét - Fotó!

Hivatalos: II. Erzsébet királynő kedvenc unokája, és Anna hercegnő legidősebb fia Peter Phillips bejelentette, hogy egy évnyi randevúzgatás után eljegyezte a gyermekápolóként dolgozó szerelmét Harriet Sperlinget. A királyi család még nem árulta el, hogy mikorra tűzték ki az esküvő időpontját, viszont megerősítették, hogy III. Károly király, Kamilla királyné, Vilmos herceg, és Katalin hercegné áldását adta a frigyre.

Nagy a boldogság a királyi családban: Peter Phillips eljegyezte szerelmét Harriet Sperlinget

Forrás: Chris Jackson Collection

A királyi család imádja Harrietet

A The Sun számolt be róla, hogy az elmúlt egy évben annyira komollyá vált Peter és Harriet kapcsolata, hogy a civil szférában dolgozó nő szinte minden rendezvényre meghívást kapott, ahol a család tagjai is megjelentek. Peter elvitte magával a szerelmét a 2024-es Wimbledoni tenisztornára, emellett kéz a kézben látták őket sétálgatni a gloucestershire-i lovastusán is. Az idei Royal Ascotton pedig már hivatalos párként jelentek meg a királyi páholyban. A palota most közleményben erősítette meg a lánykérés hírét:

Peter Phillips, Mark Phillips kapitány és Anna királyi hercegnő fia, valamint Harriet Sperling kisasszony a néhai Rupert Sanders úr, és Mary Sanders asszony lánya megerősítette ma az eljegyzését. Mindkét család értesült a lánykérésről és nagyon örülnek ennek a csodálatos hírnek. Őfelsége Károly király, és a királyné, valamint a walesi hercegi pár is értesült a bejelentésről. Az esküvő hivatalos dátumát még nem tűzték ki.

Mit lehet tudni Harrietről?

Harriet Eleanor Sanders néven született 1980-ban, és három testvére van Nicholas, Louisa, és Rebecca. Gyermek szakápolóként végezte tanulmányait, és a mai napig aktív dolgozója az NHS-nek. Egy gyermekes édesanya, aki egyedülálló szülőként neveli a kislányát 10 éve. 2024 májusa óta randevúzgat Peterrel, akivel állítólag a közös sportszenvedély hozta össze őket. Emellett hasonló véleményen vannak a gyereknevelésről is, ugyanis mindkettejük első házassága zátonyra futott, majd ők váltak a gyermekeik elsőszámú gondviselőjévé. Harrietnek egy kislánya, Peternek pedig két kislánya van az első házasságából.

- számolt be róla a Townandcountry.