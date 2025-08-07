Elképesztő összeget keres az Instagram-posztjaival Jenna Ortega, a Wednesday sztárja

Szerdán megérkezett a Wednesday sorozat második évadának első 4 része a Netflixre. A sorozat 2022-es első évada hatalmas sikert aratott, szinte az egész világon a legnézettebb alkotás volt heteken keresztül, így nem volt kérdés, hogy lesz folytatása. Az új évad főszerepében visszatér Jenna Ortega, aki ezalatt a röpke három év alatt a világ egyik legkeresettebb színésznőjévé és influenszerévé vált.

Szerdán startolt el a Wednesday második évada Jenna Ortega főszereplésével

Forrás: Netflix

Mekkora a Wednesday sztárjának vagyona 2025-ben?

Jenna Ortega már gyerekkorától kezdve színészkedik, sőt szinkronhangként is gyakran hallhattuk már. Ennek ellenére az igazi áttörést a sorozat és az utána következő közösségimédia-aktivitás hozta el neki. A Tempo számításai alapján Jenna Ortega vagyona jelenleg körülbelül 5 millió dollárra rúg. Ez az összeg 1,7 milliárd forintot jelent. De hogyan lett 22 éves korára dollármilliomos a sztárból?

Filmes gázsik, és influenszermunkák

A Wednesday két évada közti időben már nagyjátékfilmek főszerepében is láthattuk Jennát, például a Beetlejuice-ban, amiért a Cosmopolitan értesülései szerint 750 ezer dollárost fizetést kapott a színésznő. Ezen kívül Jenna a Wednesday második évadban való szereplésért epizódonként 250 ezer dollárt kaphatott a lap számításai szerint. A sorozatért kapott fizetése azonban elenyésző ahhoz képest, hogy mekkora népszerűséget hozott neki a Wednesday. A sorozat hatására ugyanis 10 nap alatt 10 millió új követője lett 2022-ben, ez a szám pedig 2025-re 37 milliósra bővült. A színésznő jelenleg zsíros szponzorszerződéseket, és termékelhelyezéseket vállal el közösségimédia-oldalán. Olyan jelentős márkákkal dolgozik már együtt, mint a Prada, a Dior, az Adidas és a Neutrogena. Egy hirdetésért legalább 78 ezer dollárt (27,2 millió forintot) kap, ez a szám pedig a követőtábora növekedésével párhuzamosan nő.