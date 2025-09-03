Hollywood első számú botrányhőse, Charlie Sheen 60 lett – Ezek voltak a legdurvább pillanatai

Ha Charlie Sheen élete a téma, a szülinapi torta mellé dukál a legnagyobb botrányainak felidézése is!
Betöltötte a hatodik x-et a férfi, akinek a neve egybeforrt a káosszal, a művészettel és a nőcsábász életmóddal, amitől lehet, már sosem tud megszabadulni. Egy biztos: Hollywood első számú rosszfiúja olyan karriert futott be, amitől még a legvehemensebb PR-os is sírva kér fizetés nélküli szabadságot. Charlie Sheen, aki eredetileg Carlos Irwin Estévez néven látta meg a napvilágot az általános tévhittel ellentétben nem amerikai, hanem galiciai származású: ez a portugálokkal rokonságban álló népcsoport Spanyolország északi csücskében él.
A kis Charlie (vagy Carlos) már viszonylag korán eldöntötte, hogy színészi pályára lép és talán nem is volt igazán más választása: édesapja, Martin Sheen ugyanis elismert színész volt.
Első szerepét 9 évesen kapta, ahol is apja mellett játszott mellékszerepet, innen pedig nem volt megállás: sorra kapta a jobbnál jobb szerepeket. A sikert azonban az 1991-es Nagy Durranás hozta el számára, amivel egy csapásra az A-listás hollywoodi sztárok közé került.
Mondhatnád, hogy ez eddig meseszerűen hangzik és valóban így is volt: aztán jöttek a 90-es évek. Ez az időszak ugyanis Charlie életében szinte semmi másról nem szólt, mint a féktelen bulikról és a csajozásról. Nem létezett Hollywoodban olyan buli, amin a színész ne jelent volna meg, a partizás mellett pedig saját bevallása szerint is több millió dollárt költött escortokra és pornósztárokra.
1997-ben éppen Brittany Ashland pornósztárral randizott, amikor a nő beperelte többszöri bántalmazás, hanyagság valamint érzelmi és fizikai megfélemlítés miatt.
A vád szerint a színész a hajánál fogva rángatta Ashlandet, majd a padlóra lökte, akinek attól felszakadt a szája. A bíróság végül két év próbaidőt, 300 óra közmunkát és 2800 dollárnyi pénzbírságot rendelt el Sheen számára.
Az évek során Charlie sosem tagadta alkohol- és drogproblémáit, az azonban az egész világot sokkolta, amikor 1998-ban agyvérzést kapott kokaintúladagolás miatt. Bár a színész szerencsére sikeresen felépült, közel sem tekintette intő jelnek az esetet, inkább tovább folytatta az ész nélküli bulizást és csajozást.
Olyannyira, hogy 2010-ben a New York-i Plaza Hotel kihívta rá a rendőrséget, mert meztelenül, teljesen magatehetetlenül találtak rá az egyik szobájukban.
A hivatalos közlemény szerint Sheen szervezete nemkívánatos reakciót produkált bizonyos gyógyszerekkel, de szerencsére ismét megúszta maradandó károsodás nélkül.
Charlie nőiügyei sem voltak kevésbé botrányosak: három nőt is elvett feleségül, de mindegyik kapcsolat rövid és viharos volt, látványos szakítással fűszerezve. Denise Richards például azzal vádolta egy időben, hogy Sheen agresszív és veszélyes: veszekedéseik rendszerint a rendőrségen értek véget.
A színész aztán 2015-ben bejelentette, hogy HIV-fertőzött, ami az egész világot letaglózta, pláne, hogy a bejelentés hatalmas botrányba fulladt: expartnerei közül ugyanis többen állították, hogy Sheen nem tájékoztatta őket időben.
Bár a botrány évekig központi témája volt a bulvárlapoknak, úgy tűnik, hogy Charlie számára ez volt az utolsó pofon és az utóbbi években magához képest kifejezetten visszafogott életet él. Persze azért leforgatott egy Netflix-dokumentumfilmet az életéről, amiben elmeséli botrányos életét a saját nézőpontjából, de ez már szinte semmi a tőle megszokott őskáoszhoz képest.
Charlie Sheen habár játszott a Tőzsdecápákban, A szakaszban és persze a Két pasi, meg egy kicsi című sorozatban, alakításainál a botrányai sokkal hangosabbak voltak.
