A Da Vinci-kód szerzője Dan Brown feleségül veszi az egyik nőt, akivel megcsalta a feleségét

megcsalás eljegyzés Dan Brown
Komáromi Bence
2025.09.19.
Néhány éve derült ki, hogy a világ egyik legismertebb írója négy különböző nővel is megcsalta az exfeleségét. Dan Brown most arra készül, hogy egyikőjüket feleségül vegye.

Hihetetlen, de igaz. A Da Vinci-kód és az Angyalok és démonok szerzője Dan Brown eljegyezte a korábbi szeretőjét Judith Pietersen-t. A világhírű író és a lovasoktató nem mindennapi módon talált egymásra, ugyanis a férfi még házas volt, amikor a lovasóráik alatt összemelegedett a későbbi párjával. Arra pedig végkép nem lehet büszke Dan Brown, hogy kiderült: nem Judith volt az egyetlen, akivel megcsalta az exfeleségét Blythe Brown-t.

Nem volt a hűség mintaképe Dan Brown a házassága alatt
Dan Brown felesége pert indított a hűtlen férje ellen

Először úgy tűnt, hogy 2019-ben békésen elválik egymástól 21 évnyi házasság után Dan Brown és Blythe Brown, azonban később az asszony pert indított az exférje ellen, mert kiderült: 4 különböző nővel is megcsalta őt, emellett pedig milliókat költött a közös családi kasszából arra, hogy megajándékozza a szeretőit. Ez már csak azért is okozott hatalmas felháborodást, mert Blythe nem csupán a házastársa, hanem az üzlettársa is volt Brown-nak. A hölgy ugyanis festőként és művészettörténészként a szakmai alapját adta a sikerkönyveknek. A közös vagyonuk a csúcson 140 millió dollár körül mozgott, ebből pedig az évek során a hűtlen férfi rengeteget elherdált az aktuális szeretőire. 

Brown nem volt éppen mintaférj, kavart a fodrászával, a személyi edzőjével, és a karibi nyaralójukban egy turistával is, mielőtt összejött a 34 évvel fiatalabb lovasoktatójával Judith-val, akivel most az esküvőjükre készülnek. A volt felesége szerint Brown milliókat költött a nőre, fizette neki a lakásfelújítását, autót, lovakat, és lószállító teherautót is vásárolt számára titokban.

- számolt be róla a Mirror. Dan Brown a legújabb könyvében köszönetet mondott Judith segítségéért és már „menyasszonyomként" utalt rá a fülszövegben.

