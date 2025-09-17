45 éves a Házibuli című film, így néz ki most az 58 éves Sophie Marceau − GALÉRIA

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gondoltad volna, hogy közel fél évszázados az egyik legkedvesebb, kamaszkorról szóló film? Ahogy a Házibuli szereplői, úgy a dalai is felejthetetlenek − és talán nincs is olyan, aki ne lassúzott volna legalább egyszer a Realityre.

Idén 45 éves a ’80-as évek ikonikus ifjúsági filmje: a Házibuli. Galériánkban megtekintheted, hogyan néz ki ma a film francia színésznője, Sophie Marceau!

Már 45 esztendő eltelt, mióta először szurkolhattunk a 13 éves Vicnek, aki egy új város iskolájába igyekezett beilleszkedni, miközben rátalált a kamaszkori szerelem. Ez a ifjúsági film egy generációt meghatározó felnövéstörténet, aminek a dalait, azóta is dúdoljuk, főleg a Vladimir Cosma által komponált Reality című slágert, ami mára már klasszikus.

Sophie-nak kamionsofőr állás volt az álma

Sophie kamionsofőr szeretett volna lenni gyerekkorában, akárcsak az édesapja. A visszahúzódó kislány kifejezetten nem szeretett tanulni, de kedvelte az irodalmat főleg Molièret. Sophie az iskola mellett étteremben vállalt kisegítő munkát, de nyáron nem akadt számára semmilyen pozíció. Egy újsághirdetésben talált rá az édesanyja, hogy gyerekszereplőket keresnek és innen már kitalálhatjuk a történetet. 

Eredeti nevét a Gaumont Film Stúdió javaslatára megváltoztatta Maupu-ről Marceau-ra és elkezdődhetett a forgatás. A Claude Pinoteau által rendezett francia filmvígjátékban az akkor még csupán 14 éves Sophie Marceau játszotta a főszerepet, amellyel olyan sikert ért el, hogy 1983-ban elnyerte a legígéretesebb fiatal színésznőnek járó César-díjat.

Azóta a színésznő felnőtt és több filmben is szerepet kapott. Játszott A rettenthetetlen (1995), az Anna Karenina (1997) és A világ nem elég (1999) című alkotásokban is. A sokoldalú színésznő rendezőként is kipróbálta magát: A 401-es szoba titka (2007) és a Beszélj a szerelemről! (2002) című műveknek volt a rendezője. 

Sophie a természetesség híve, nem volt semmilyen plasztikai beavatkozása és nem is tervez ilyesmit. Gyönyörű arcárával igazi természetes szépség közel 60 évesen is.

Lássuk a képeket, hogyan néz ki az 58 éves színésznő, aki a korral nemesedik!

