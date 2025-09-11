Botrány a királyi családban: 25 év után derült ki, hogy eltitkolt gyermeke született a hercegnek

Áll a bál a belga királyi család háza táján. Alig 5 évvel azután, hogy az előző uralkodóról II. Albert királyról kiderült, hogy házasságon kívüli gyermeke született - napvilágra került, hogy a kisebbik fia Laurent herceg is szerelemgyereket nemzett. A 61 éves herceg 25 év után vallotta be, hogy igazak a pletykák: gyereke született 2000-ben egy korábbi belga popsztártól Wendy van Wanten-től. A mostmár 25 éves Clément Vandenkerckhove nevű fiú tisztában van a származásával és már a kapcsolatot is felvette a vér szerinti apukájával.

Botrány a királyi családban: Laurent herceg 25 évig titkolta, hogy házasságon kívüli gyermeke született

Forrás: Getty Images Europe

A királyi család hivatalosan is elismerte, hogy Clément a herceg fia

A DailyMail számolt be róla, hogy Laurent herceg - aki a jelenlegi uralkodó Fülöp király öccse - hivatalosan is elismerte, hogy Clément a fia, azonban leszögezte, hogy többet semmit sem fog mondani a magánéletéről, vagy a gyermek születésének körülményeiről. Az viszont hatalmas botrányt okozott, amikor kiderült, hogy az énekesnő és a herceg akkor került romantikus viszonyba egymással, amikor Laurent éppen randizgatott a későbbi feleségével Claire Coombs-sal, aki jelenleg Belgium hercegnéje.

Ezzel a bejelentéssel elismerem, hogy Clément Vanenkerckhove biológiai apukája vagyok. Az elmúlt években nyíltan és őszintén beszéltünk egymással erről. Ez a bejelentés az érintettek iránti tiszteletből történik és egy közös döntés eredménye. Tisztelettel kérem a méidát, hogy a lehető legdiszkrétebben kezeljék ezt az ügyet a bensőséges természete miat. További nyilatkozatokat és magyarázatokat nem szándékozok tenni az ügyben.

- olvasható Laurent herceg közleményében.

Kiderült, hogyan reagált a Clément, amikor megtudta, hogy a királyi család tagja

Clément Candenkerckhova így emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor az édesanyja elárulta neki az igazságot a származásáról:

Elsőnek visszakérdeztem: ha ő a herceg, akkor én mi vagyok? A nagybátyám Belgium királya! Ezután anyukám adott egy telefonszámot, én pedig tárcsáztam. A szívem a torkomban dobogott, miközben vártam, hogy felvegye. Azóta rendszeresen beszélünk, nem haragszom rá. Mindannyian emberek vagyunk, nem? Sem az apám, sem az anyám nem tett semmi rosszat. Én pedig nem vágyom semmi másra, csak hogy normálisan élhessem az életemet.

- nyilatkozta a fiatalember a lapnak. A lap beszámolt arról is, hogy Clément létezése nem befolyásolja a trónöröklés jelenlegi sorrendjét.