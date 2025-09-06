Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.06.
20 hónapja vártuk, most elérkezett a pillanat: egybekel az álompár. Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője szombat délután vette kezdetét.

A legnagyobb titokban, a nyilvánosság - majdnem - teljes kizárásával megkezdődött Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője. A ceremóniát és az azt követő lakodalmat egy exkluzív vidéki kúriában tartják, amelynek pontos címét csak a násznép tagjai tudhatják. A Bors egyik újságírója azonban meghívást kapott a sztárokkal teletűzdelt eseményre, és neki köszönhetően folyamatosan csöpögtethetjük a kulisszatitkokat az olvasóink számára. Mutatjuk, hogy milyen festői szépségű helyen fogja kimondani egymásnak a boldogító igent a Dancing With the Stars álompárja.

Megkezdődött Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője
Megkezdődött Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője
Fotó: Szabolcs László

Sorra érkeznek a vendégek Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjére

Kreatív módon köszönti a vendégeket Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárpár tagjai ugyanis a szakmájukra utaló rajzokkal díszítette fel a vendégváró molinót a parkolóban, hogy mindenki tisztában legyen vele: itt bizony egy sztárséf és egy profi táncos kel ma egybe.

Egy gyönyörű, panorámás helyszínen tartják Krausz Gáborék esküvőjét
Fotó: bors

A bennfentes szerint az év egyik legnagyobb bulija várható, ugyanis a különleges helyszín minden igényt kielégít, és Gáborék ízlését ismerve tejben és vajban fog fürödni a násznép. Az esküvő hamarosan kezdetét veszi, a Bors fotói alapján pedig már majdnem mindenki megérkezett a helyszínre, ahol a mennyegzőt, és a lakodalmat is tartják.

Sorra érkeznek a vendégek a helyszínre
Fotó: Bors

Amíg az esküvő további részleteire várunk, nézd meg a Bors által készített videót Krausz Gábor eljegyzési partijáról:

