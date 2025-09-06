Kiderült a titok: Ma tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét

Dobj el mindent: ma tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét - tudta meg a Bors. A lap információ szerint a sztárséf és szerelme szeptember 6-án szombaton oltár elé áll, hogy kimondja egymásnak a boldogító igent. Mutatunk minden tudnivalót az álompár esküvőjéről.

Ma egybekel Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Szabolcs László/Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője igazán exklúzív lesz

A TV-szakács és a Dancing With the Stars táncosa vidéken tartja az esküvőjét egy szupertitkos helyszínen, ahová csak a szűk családi- és baráti körüket hívták el. Azonban a Bors egyik újságírója is meghívást kapott az eseményre, tőle pedig megtudtuk, hogy egy festői szépségű vidéki kúriában lesz a ceremónia, majd a lakodalom. Az informátornak hála kiderült, hogy ma délután 4 óra körül kezdődött el a vendégvárás, a násznép tagjai pedig folyamatosan érkeznek az exklúzív helyszínre. A nap során remélhetőleg nagyobb betekintést fogunk nyerni a kulisszák mögé, és láthatjuk Mikes Anna esküvői ruháját is. Mi megígérhetjük, hogy minden új információt közölni fogunk a nagy napról. Azonban amíg a képekre várunk, addig nézzétek meg a Bors Youtube-videóját Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzéséről, hogy lássátok, hogy milyen út vezetett a mai esküvőig.