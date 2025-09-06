Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
boldogító igen

Kiderült a titok: Ma tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét

boldogító igen Mikes Anna Krausz Gábor esküvő Krausz Gábor Mikes Anna
Life.hu
2025.09.06.
Végre egybekel az álompár. A Dancing With the Stars-ban egy ország szeme láttára született meg Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme, a kapcsolatuk pedig ma új szintre lép.

Dobj el mindent: ma tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét - tudta meg a Bors. A lap információ szerint a sztárséf és szerelme szeptember 6-án szombaton oltár elé áll, hogy kimondja egymásnak a boldogító igent. Mutatunk minden tudnivalót az álompár esküvőjéről.

Ma egybekel Krausz Gábor és Mikes Anna
Ma egybekel Krausz Gábor és Mikes Anna
Fotó: Szabolcs László/Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője igazán exklúzív lesz

A TV-szakács és a Dancing With the Stars táncosa vidéken tartja az esküvőjét egy szupertitkos helyszínen, ahová csak a szűk családi- és baráti körüket hívták el. Azonban a Bors egyik újságírója is meghívást kapott az eseményre, tőle pedig megtudtuk, hogy egy festői szépségű vidéki kúriában lesz a ceremónia, majd a lakodalom. Az informátornak hála kiderült, hogy ma délután 4 óra körül kezdődött el a vendégvárás, a násznép tagjai pedig folyamatosan érkeznek az exklúzív helyszínre. A nap során remélhetőleg nagyobb betekintést fogunk nyerni a kulisszák mögé, és láthatjuk Mikes Anna esküvői ruháját is. Mi megígérhetjük, hogy minden új információt közölni fogunk a nagy napról. Azonban amíg a képekre várunk, addig nézzétek meg a Bors Youtube-videóját Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzéséről, hogy lássátok, hogy milyen út vezetett a mai esküvőig.

Örömhír! Krausz Gábor menyasszonya, Mikes Anna üzent

A pár a Maldív-szigeteken nyaral, ahol Krausz Gábor megkérte kedvese kezét. Mikes Anna most megköszönte a gratulációkat.

Először beszélt Krausz Gáborral való szerelméről Mikes Anna

Nem csak a Dancing with the Starst, de egymás szerelmét is megnyerték.

Gigantikus drágakővel kérte meg szerelme kezét Krausz Gábor

Krausz Gábor és Mikes Anna már több, mint egy éve alkotnak párt, de kapcsolatuk most újabb mérföldkőhöz érkezett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu