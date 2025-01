Ahogy megírtuk, A szépség és a szörnyeteg Disney-mesére és Dancing with Starsban előadott egyik produkciójukra utaló poszttal jelentette be az Instagramon Krausz Gábor és Mikes Anna, hogy eljegyezték egymást. Az örömteli eseményről a pár egyik tagja sem nyilatkozott eddig, de a táncosnő most megtörte a csendet.

Krausz Gábor és Mikes Anna boldogsága határtalan

Forrás: Szabolcs László

Krausz Gábor menyasszonya, Mikes Anna Instán üzent

Mikes Anna a Maldív-szigetekről üzent a rajongóknak. A táncosnő Instagram-storyban köszönte meg a gratulációkat - szúrta ki a Bors. „Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a gratulációkat, köszönjük, hogy vagytok!” - írta Anna.

Hatalmas volt a meglepetés

Pár napja, amikor elindultak a Maldív-szigetekre, Mikes Anna még csak nem is sejtette, hogy Krausz Gábor különleges meglepetéssel készül: megkéri a kezét. A nagy hírt szintén a közösségi oldalon tették közzé.

Mikes Anna eljegyzési gyűrűje káprázatos

Mikes Anna egy gyönyörű kék kővel díszített gyűrűt kapott szerelmétől, ami kísértetiesen hasonlít Diana és Katalin hercegné eljegyzési gyűrűjére. Gábor választása mindenképpen azt tükrözi, hogy komolyan gondolja a kapcsolatot és odavan kedveséért.